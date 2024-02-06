Челябинцы не могут заставить горводоканал откачать фекалии из подвала дома

07 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Подвал дома наполняется канализационными стоками из-за забитых труб системы водоотведения Фото: Илья Московец © URA.RU Жильцы дома № 81 по улице Мебельной в Челябинске пытаются заставить работников МУП «ПОВВ» откачать канализацию из своего подвала и провести работы по предотвращению подобных затоплений. По словам жильцов, канализация стоит в подвале несколько недель. В итоге 5 февраля они были вынуждены обратиться в СМИ. «В подвале из-за того, что стоит канализация, начала разрушаться кирпичная кладка. Канализационными парами дышат дети. Жить в таких условиях просто невыносимо», — сообщила URA.RU жительница дома Светлана Глебова. Дышать канализационными парами приходится жителям всех 24 квартир трехэтажного дома. Здание 1957 года постройки, но, по словам жильцов, еще довольно крепкое. Однако сколько оно сможет простоять с фекалиями в подвале, не ясно. По словам жильцов, проблемы с канализацией начали осенью 2023 года. Канализационные трубы засоряются, и стоки текут в подвал дома. Это происходит практически еженедельно. По словам Светланы Глебовой, в прежние годы такой проблемы не стояло. Если трубы и забивались, то редко. Осенью и в начале зимы сотрудники МУП «ПОВВ» приезжали, пробивали засоры, и откачивали воду, однако с середины января, по словам жильцов, организация игнорирует вызовы. Также жильцы уверены, что наружный коллектор требует модернизации, чтобы засорение колодцев не происходило с такой частотой. Их подвал за всю историю ранее никогда не был заполнен канализационными стоками. Они уверены, что диаметр труб уменьшился, потому что они обросли жиром, а возможно, в трубы проросли корни деревьев. Жители дома в ноябре 2023 года обращались в Госжилинспекцию региона. После обращения инспекция вынесла в адрес МУП «ПОВВ» предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства. 1 декабря 2023 года они написали обращение в приемную президента РФ в Челябинской области. В ответ пришло письмо из регионального минстроя. В письме сообщается, что, по информации минстроя, в феврале 2024 года должен быть проведен ремонт системы водоотведения дома с последующей дезинфекцией подвала. Однако жители сообщили URA.RU, что ремонт не ведется, так как подвал постоянно затоплен канализацией. Редакция направил в адрес МУП «ПОВВ» запрос. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы дома № 81 по улице Мебельной в Челябинске пытаются заставить работников МУП «ПОВВ» откачать канализацию из своего подвала и провести работы по предотвращению подобных затоплений. По словам жильцов, канализация стоит в подвале несколько недель. В итоге 5 февраля они были вынуждены обратиться в СМИ. «В подвале из-за того, что стоит канализация, начала разрушаться кирпичная кладка. Канализационными парами дышат дети. Жить в таких условиях просто невыносимо», — сообщила URA.RU жительница дома Светлана Глебова. Дышать канализационными парами приходится жителям всех 24 квартир трехэтажного дома. Здание 1957 года постройки, но, по словам жильцов, еще довольно крепкое. Однако сколько оно сможет простоять с фекалиями в подвале, не ясно. По словам жильцов, проблемы с канализацией начали осенью 2023 года. Канализационные трубы засоряются, и стоки текут в подвал дома. Это происходит практически еженедельно. По словам Светланы Глебовой, в прежние годы такой проблемы не стояло. Если трубы и забивались, то редко. Осенью и в начале зимы сотрудники МУП «ПОВВ» приезжали, пробивали засоры, и откачивали воду, однако с середины января, по словам жильцов, организация игнорирует вызовы. Также жильцы уверены, что наружный коллектор требует модернизации, чтобы засорение колодцев не происходило с такой частотой. Их подвал за всю историю ранее никогда не был заполнен канализационными стоками. Они уверены, что диаметр труб уменьшился, потому что они обросли жиром, а возможно, в трубы проросли корни деревьев. Жители дома в ноябре 2023 года обращались в Госжилинспекцию региона. После обращения инспекция вынесла в адрес МУП «ПОВВ» предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства. 1 декабря 2023 года они написали обращение в приемную президента РФ в Челябинской области. В ответ пришло письмо из регионального минстроя. В письме сообщается, что, по информации минстроя, в феврале 2024 года должен быть проведен ремонт системы водоотведения дома с последующей дезинфекцией подвала. Однако жители сообщили URA.RU, что ремонт не ведется, так как подвал постоянно затоплен канализацией. Редакция направил в адрес МУП «ПОВВ» запрос. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.