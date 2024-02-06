Курганская мэрия назначила нового ответственного за транспортную реформу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, блокнот, женские руки, шариковая ручка, запись в блокноте
Врио директора Транспортного управления стала экс-завотделом организации перевозок в мэрии Кургана (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Смена руководства в мэрии Кургана

Временно исполняющим обязанности директора МКУ «Транспортное управление» администрации Кургана, ответственной за проведение транспортной реформы в городе, стала Светлана Сосновских. Ранее она работала заведующей отделом организации перевозок в структуре мэрии. Информация об этом содержится в открытых данных СБИС, а также на сайте муниципалитета.

«Руководитель МКУ „Транспортное управление“, с 6 февраля 2024 года является Светлана Сосновских», — следует из данных СБИС. Также на сайте мэрии содержится информация о том, где раньше работала Сосновских. Отмечалось, что находясь на посту главного специалиста организации перевозок, она лично осуществляла линейный контроль общественного транспорта, во время которого оценивали состояние автобусов и документации перевозчиков.

Ранее URA.RU писало, что 16 января директор Транспортного управления Кургана Павел Коваленко ушел в отставку. В структуре он отвечал за реформу по переходу на новые автобусные маршруты. По данным источников, его отставка была связана с тем, что он, одновременно будучи и врио главы Управления капитального строительства мэрии не захотел подписывать документы, связанные со школой на 1500 мест в Заозерном районе.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временно исполняющим обязанности директора МКУ «Транспортное управление» администрации Кургана, ответственной за проведение транспортной реформы в городе, стала Светлана Сосновских. Ранее она работала заведующей отделом организации перевозок в структуре мэрии. Информация об этом содержится в открытых данных СБИС, а также на сайте муниципалитета. «Руководитель МКУ „Транспортное управление“, с 6 февраля 2024 года является Светлана Сосновских», — следует из данных СБИС. Также на сайте мэрии содержится информация о том, где раньше работала Сосновских. Отмечалось, что находясь на посту главного специалиста организации перевозок, она лично осуществляла линейный контроль общественного транспорта, во время которого оценивали состояние автобусов и документации перевозчиков. Ранее URA.RU писало, что 16 января директор Транспортного управления Кургана Павел Коваленко ушел в отставку. В структуре он отвечал за реформу по переходу на новые автобусные маршруты. По данным источников, его отставка была связана с тем, что он, одновременно будучи и врио главы Управления капитального строительства мэрии не захотел подписывать документы, связанные со школой на 1500 мест в Заозерном районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...