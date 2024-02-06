Курганская мэрия назначила нового ответственного за транспортную реформу

06 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Врио директора Транспортного управления стала экс-завотделом организации перевозок в мэрии Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Временно исполняющим обязанности директора МКУ «Транспортное управление» администрации Кургана, ответственной за проведение транспортной реформы в городе, стала Светлана Сосновских. Ранее она работала заведующей отделом организации перевозок в структуре мэрии. Информация об этом содержится в открытых данных СБИС, а также на сайте муниципалитета. «Руководитель МКУ „Транспортное управление“, с 6 февраля 2024 года является Светлана Сосновских», — следует из данных СБИС. Также на сайте мэрии содержится информация о том, где раньше работала Сосновских. Отмечалось, что находясь на посту главного специалиста организации перевозок, она лично осуществляла линейный контроль общественного транспорта, во время которого оценивали состояние автобусов и документации перевозчиков. Ранее URA.RU писало, что 16 января директор Транспортного управления Кургана Павел Коваленко ушел в отставку. В структуре он отвечал за реформу по переходу на новые автобусные маршруты. По данным источников, его отставка была связана с тем, что он, одновременно будучи и врио главы Управления капитального строительства мэрии не захотел подписывать документы, связанные со школой на 1500 мест в Заозерном районе.

Временно исполняющим обязанности директора МКУ «Транспортное управление» администрации Кургана, ответственной за проведение транспортной реформы в городе, стала Светлана Сосновских. Ранее она работала заведующей отделом организации перевозок в структуре мэрии. Информация об этом содержится в открытых данных СБИС, а также на сайте муниципалитета. «Руководитель МКУ „Транспортное управление“, с 6 февраля 2024 года является Светлана Сосновских», — следует из данных СБИС. Также на сайте мэрии содержится информация о том, где раньше работала Сосновских. Отмечалось, что находясь на посту главного специалиста организации перевозок, она лично осуществляла линейный контроль общественного транспорта, во время которого оценивали состояние автобусов и документации перевозчиков. Ранее URA.RU писало, что 16 января директор Транспортного управления Кургана Павел Коваленко ушел в отставку. В структуре он отвечал за реформу по переходу на новые автобусные маршруты. По данным источников, его отставка была связана с тем, что он, одновременно будучи и врио главы Управления капитального строительства мэрии не захотел подписывать документы, связанные со школой на 1500 мест в Заозерном районе.