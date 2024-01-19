Экс-руководитель УКС Кургана Коваленко не захотел отвечать за проблемную школу. Инсайд

19 января 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

По словам источников, Павел Коваленко не захотел подписывать документы, связанные со строительством школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший врио главы Управления капитального строительства Кургана Павел Коваленко ушел в отставку, потому что не хотел подписывать документы, связанные со школой на 1500 мест в Заозерном районе. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. «Предыдущий директор УКС Игорь Минин находится в СИЗО из-за того, что его подозревают в злоупотреблении полномочиями по делу о строительстве школы в Заозерном. Коваленко понял, что не хочет так рисковать, поэтому уволился», — объяснил источник. Сам Коваленко не стал комментировать свою отставку URA.RU. В мэрии агентству ответили, что он уволился по собственному желанию. Коваленко ушел в отставку 16 января. С 2022 года он возглавлял Транспортное управление. В декабре 2023 года, когда Минин уже был в СИЗО, Коваленко дополнительно поручили руководство и Управлением капитального строительства. Изначально школу в Заозерном строила московская компания «Авиапромстрой». Позже контракт с ней был расторгнут, однако ее представителям перевели аванс в завышенном размере. 55 миллионов рублей пришлось возвращать через суд. Директора компании Дениса Явшева задержали одновременно с Мининым. После отказа «Авиапромстроя» от школы ее доверили достраивать компании «Курганстальмост». Объект должны были сдать в 2023 году, но график работ неоднократно срывался, и срок завершения работ перенесли на 2024 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший врио главы Управления капитального строительства Кургана Павел Коваленко ушел в отставку, потому что не хотел подписывать документы, связанные со школой на 1500 мест в Заозерном районе. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. «Предыдущий директор УКС Игорь Минин находится в СИЗО из-за того, что его подозревают в злоупотреблении полномочиями по делу о строительстве школы в Заозерном. Коваленко понял, что не хочет так рисковать, поэтому уволился», — объяснил источник. Сам Коваленко не стал комментировать свою отставку URA.RU. В мэрии агентству ответили, что он уволился по собственному желанию. Коваленко ушел в отставку 16 января. С 2022 года он возглавлял Транспортное управление. В декабре 2023 года, когда Минин уже был в СИЗО, Коваленко дополнительно поручили руководство и Управлением капитального строительства. Изначально школу в Заозерном строила московская компания «Авиапромстрой». Позже контракт с ней был расторгнут, однако ее представителям перевели аванс в завышенном размере. 55 миллионов рублей пришлось возвращать через суд. Директора компании Дениса Явшева задержали одновременно с Мининым. После отказа «Авиапромстроя» от школы ее доверили достраивать компании «Курганстальмост». Объект должны были сдать в 2023 году, но график работ неоднократно срывался, и срок завершения работ перенесли на 2024 год.