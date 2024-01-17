17 января 2024

В Кургане уволился руководитель двух компаний мэрии Коваленко

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференцию на тему введения единого транспортного проездного. Курган, коваленко павел, кимаковский игорь, гарматюк константин
Павел Коваленко возглавлял Транспортное управление и УКС Фото:

Директор Транспортного управления Кургана и и. о. Управления капитального строительства Павел Коваленко ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере строительства.

«Для своевременной сдачи объектов нужно принимать работы и подписывать документы. Однако теперь это делать некому. Рядовые сотрудники УКС не хотят занимать пост руководителя и нести ответственность, в том числе уголовную. Поэтому задача найти нового директора — очень сложная», — рассказывают источники.

По их данным, Коваленко уволился 17 января. В Транспортном управлении от отвечал за реформу по переходу на новые автобусные маршруты, а в УКС — за строительство поликлиники областной больницы и самой большой школы Кургана, которую власти планируют сдать в середине февраля. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной Транспортного управления. На звонок никто не ответил. В приемной УКС URA.RU подтвердили, что Коваленко не работает с 17 января. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. «Без комментариев», — ответил URA.RU Коваленко.

Коваленко возглавлял Транспортное управление с апреля 2022 года. Управлением капитального строительства он руководил с декабря 2023 года. Прежний руководитель УКС Игорь Минин находится в СИЗО. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями по делу о строительстве школы в Заозерном.

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Директор Транспортного управления Кургана и и. о. Управления капитального строительства Павел Коваленко ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере строительства. «Для своевременной сдачи объектов нужно принимать работы и подписывать документы. Однако теперь это делать некому. Рядовые сотрудники УКС не хотят занимать пост руководителя и нести ответственность, в том числе уголовную. Поэтому задача найти нового директора — очень сложная», — рассказывают источники. По их данным, Коваленко уволился 17 января. В Транспортном управлении от отвечал за реформу по переходу на новые автобусные маршруты, а в УКС — за строительство поликлиники областной больницы и самой большой школы Кургана, которую власти планируют сдать в середине февраля. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной Транспортного управления. На звонок никто не ответил. В приемной УКС URA.RU подтвердили, что Коваленко не работает с 17 января. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. «Без комментариев», — ответил URA.RU Коваленко. Коваленко возглавлял Транспортное управление с апреля 2022 года. Управлением капитального строительства он руководил с декабря 2023 года. Прежний руководитель УКС Игорь Минин находится в СИЗО. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями по делу о строительстве школы в Заозерном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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