В Кургане уволился руководитель двух компаний мэрии Коваленко

18 января 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Павел Коваленко возглавлял Транспортное управление и УКС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор Транспортного управления Кургана и и. о. Управления капитального строительства Павел Коваленко ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере строительства. «Для своевременной сдачи объектов нужно принимать работы и подписывать документы. Однако теперь это делать некому. Рядовые сотрудники УКС не хотят занимать пост руководителя и нести ответственность, в том числе уголовную. Поэтому задача найти нового директора — очень сложная», — рассказывают источники. По их данным, Коваленко уволился 17 января. В Транспортном управлении от отвечал за реформу по переходу на новые автобусные маршруты, а в УКС — за строительство поликлиники областной больницы и самой большой школы Кургана, которую власти планируют сдать в середине февраля. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной Транспортного управления. На звонок никто не ответил. В приемной УКС URA.RU подтвердили, что Коваленко не работает с 17 января. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. «Без комментариев», — ответил URA.RU Коваленко. Коваленко возглавлял Транспортное управление с апреля 2022 года. Управлением капитального строительства он руководил с декабря 2023 года. Прежний руководитель УКС Игорь Минин находится в СИЗО. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями по делу о строительстве школы в Заозерном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор Транспортного управления Кургана и и. о. Управления капитального строительства Павел Коваленко ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере строительства. «Для своевременной сдачи объектов нужно принимать работы и подписывать документы. Однако теперь это делать некому. Рядовые сотрудники УКС не хотят занимать пост руководителя и нести ответственность, в том числе уголовную. Поэтому задача найти нового директора — очень сложная», — рассказывают источники. По их данным, Коваленко уволился 17 января. В Транспортном управлении от отвечал за реформу по переходу на новые автобусные маршруты, а в УКС — за строительство поликлиники областной больницы и самой большой школы Кургана, которую власти планируют сдать в середине февраля. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной Транспортного управления. На звонок никто не ответил. В приемной УКС URA.RU подтвердили, что Коваленко не работает с 17 января. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. «Без комментариев», — ответил URA.RU Коваленко. Коваленко возглавлял Транспортное управление с апреля 2022 года. Управлением капитального строительства он руководил с декабря 2023 года. Прежний руководитель УКС Игорь Минин находится в СИЗО. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями по делу о строительстве школы в Заозерном.