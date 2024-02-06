Где и когда пройдет День оленевода в ХМАО. Список

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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, оленья упряжка, олени, день оленевода
В феврале День оленевода отпразднуют в Белоярском районе ХМАО Фото:

В феврале в ХМАО начнутся мероприятия, посвященные Дню оленевода, национальному празднику аборигенов Югры — народов ханты и манси. Власти региона опубликовали даты проведения события.

«Начнется празднование Дня оленевода в ХМАО 17 февраля в селе Кызым Белоярского района. В программе праздника представлены разнообразные варианты гонок на оленьих упряжках: мужские, женские, парные заезды, „массовый старт“, соревнования по национальным видам спорта. Здесь же можно попробовать блюда национальной кухни, приобрести эксклюзивные товары народных промыслов, продукты животноводства, дикоросы», — сообщил Совет муниципальных образований Югры в telegram-канале.

В разных муниципалитетах региона празднование назначено на разные даты. Ниже представлено расписание Дня оленевода в районах ХМАО:

  • 17 февраля — село Кызым Белоярского района
  • 1-2 марта — конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры, город Ханты-Мансийск
  • 23 марта — деревня Русскинская Сургутского района
  • 30 марта — поселок Тром-Аган Сургутского района
  • Апрель (дата определяется) — город Когалым

Ранее URA.RU писало, что День оленевода, отмечаемый в ХМАО, вошел в топ-5 лучших туристических мероприятий страны по версии Национального календаря событий. Он был отобран экспертами проекта среди более чем тысячи заявок.

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В феврале в ХМАО начнутся мероприятия, посвященные Дню оленевода, национальному празднику аборигенов Югры — народов ханты и манси. Власти региона опубликовали даты проведения события. «Начнется празднование Дня оленевода в ХМАО 17 февраля в селе Кызым Белоярского района. В программе праздника представлены разнообразные варианты гонок на оленьих упряжках: мужские, женские, парные заезды, „массовый старт“, соревнования по национальным видам спорта. Здесь же можно попробовать блюда национальной кухни, приобрести эксклюзивные товары народных промыслов, продукты животноводства, дикоросы», — сообщил Совет муниципальных образований Югры в telegram-канале. В разных муниципалитетах региона празднование назначено на разные даты. Ниже представлено расписание Дня оленевода в районах ХМАО: Ранее URA.RU писало, что День оленевода, отмечаемый в ХМАО, вошел в топ-5 лучших туристических мероприятий страны по версии Национального календаря событий. Он был отобран экспертами проекта среди более чем тысячи заявок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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