Развлечения Культура Где и когда пройдет День оленевода в ХМАО. Список 06 февраля 2024 в 20:36 Размер текста - 17 + В феврале День оленевода отпразднуют в Белоярском районе ХМАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В феврале в ХМАО начнутся мероприятия, посвященные Дню оленевода, национальному празднику аборигенов Югры — народов ханты и манси. Власти региона опубликовали даты проведения события. «Начнется празднование Дня оленевода в ХМАО 17 февраля в селе Кызым Белоярского района. В программе праздника представлены разнообразные варианты гонок на оленьих упряжках: мужские, женские, парные заезды, „массовый старт“, соревнования по национальным видам спорта. Здесь же можно попробовать блюда национальной кухни, приобрести эксклюзивные товары народных промыслов, продукты животноводства, дикоросы», — сообщил Совет муниципальных образований Югры в telegram-канале. В разных муниципалитетах региона празднование назначено на разные даты. Ниже представлено расписание Дня оленевода в районах ХМАО: 17 февраля — село Кызым Белоярского района

1-2 марта — конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры, город Ханты-Мансийск

23 марта — деревня Русскинская Сургутского района

30 марта — поселок Тром-Аган Сургутского района

Апрель (дата определяется) — город Когалым Ранее URA.RU писало, что День оленевода, отмечаемый в ХМАО, вошел в топ-5 лучших туристических мероприятий страны по версии Национального календаря событий. Он был отобран экспертами проекта среди более чем тысячи заявок. В феврале в ХМАО начнутся мероприятия, посвященные Дню оленевода, национальному празднику аборигенов Югры — народов ханты и манси. Власти региона опубликовали даты проведения события. «Начнется празднование Дня оленевода в ХМАО 17 февраля в селе Кызым Белоярского района. В программе праздника представлены разнообразные варианты гонок на оленьих упряжках: мужские, женские, парные заезды, „массовый старт“, соревнования по национальным видам спорта. Здесь же можно попробовать блюда национальной кухни, приобрести эксклюзивные товары народных промыслов, продукты животноводства, дикоросы», — сообщил Совет муниципальных образований Югры в telegram-канале. В разных муниципалитетах региона празднование назначено на разные даты. Ниже представлено расписание Дня оленевода в районах ХМАО: Ранее URA.RU писало, что День оленевода, отмечаемый в ХМАО, вошел в топ-5 лучших туристических мероприятий страны по версии Национального календаря событий. Он был отобран экспертами проекта среди более чем тысячи заявок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям