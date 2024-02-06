Экс-президент Чили разбился при падении вертолета

07 февраля 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

В вертолете также находились члены его семьи Фото: Игорь Пантин © URA.RU Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении частного вертолета. Об этом сообщили журналисты. ЧП произошло на озере Ранко в регионе Лос-Риос. Пиньера был за штурвалом воздушного судна. «Пиньера находился на борту вертолета вместе с членами семьи. После падения судна троим людям удалось выбраться, отстегнув ремни безопасности», — говорится в материале газеты La Nacion. Издание уточняет, что четвертый человек, находившийся в вертолете, пропал без вести. Уточняется, что судно упало через несколько минут после взлета.

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении частного вертолета. Об этом сообщили журналисты. ЧП произошло на озере Ранко в регионе Лос-Риос. Пиньера был за штурвалом воздушного судна. «Пиньера находился на борту вертолета вместе с членами семьи. После падения судна троим людям удалось выбраться, отстегнув ремни безопасности», — говорится в материале газеты La Nacion. Издание уточняет, что четвертый человек, находившийся в вертолете, пропал без вести. Уточняется, что судно упало через несколько минут после взлета.