06 февраля 2024

Экс-президент Чили разбился при падении вертолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, вертолет, санавиация
В вертолете также находились члены его семьи Фото:

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении частного вертолета. Об этом сообщили журналисты. ЧП произошло на озере Ранко в регионе Лос-Риос. Пиньера был за штурвалом воздушного судна.

«Пиньера находился на борту вертолета вместе с членами семьи. После падения судна троим людям удалось выбраться, отстегнув ремни безопасности», — говорится в материале газеты La Nacion. Издание уточняет, что четвертый человек, находившийся в вертолете, пропал без вести. Уточняется, что судно упало через несколько минут после взлета.

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Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении частного вертолета. Об этом сообщили журналисты. ЧП произошло на озере Ранко в регионе Лос-Риос. Пиньера был за штурвалом воздушного судна. «Пиньера находился на борту вертолета вместе с членами семьи. После падения судна троим людям удалось выбраться, отстегнув ремни безопасности», — говорится в материале газеты La Nacion. Издание уточняет, что четвертый человек, находившийся в вертолете, пропал без вести. Уточняется, что судно упало через несколько минут после взлета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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