В Москве запретили развратные тусовки Kinky Party: чем известен проект и кто его владелец

Вечеринки Kinky Party больше не будут проводить в Москве

08 февраля 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Вечеринку, планируемую в честь восьмилетия проекта, отменили Фото: Илья Московец © URA.RU Проект Kinky Party, организовывавший секс-вечеринки в Москве, приостановил свою работу якобы из-за предостережения от представителей власти. О том, чем известен проект и кто его владельцы — в материале URA.RU. Цель проекта На сайте Kinky Party говорится, что цель проекта — помочь людям «исследовать свои границы, фантазии и сексуальность». На тематических вечеринках с дресс-кодом, музыкой и шоу-программой «можно все, соблюдая правила культуры активного согласия и конфиденциальность других людей». Цены на мероприятия За 2023 год мероприятия проекта посетило 14 828 гостей, говорится в telegram-канале Kinky Party. Стоимость билета на секс-вечеринку начиналась от 5 тысяч рублей и доходила до 200 тысяч рублей. Мастер-классы стоили от двух до 30 тысяч рублей. Руководство проекта Проект Kinky Party создали Татьяна Дмитриева и Таисия Бланш. Бланш закончила режиссерский факультет ВГИК, приобщилась к секс-позитивному сообществу и приняла участие в проекте Sexprosvet 18+, который организовала Дмитриева. Бланш стала известна в узких кругах благодаря карьере бурлеск-артистки и преподавателя этого вида шоу. Дмитриева часто выступала в роли лектора на научно-популярных площадках (TedX, Pecha Kucha, Science Slam) с темами сексуального просвещения. Организовала научно-практическую конференцию «Без цензуры», вместе с Бланш создала проекты Kinky Russia и Ladies of Burlesque. Будут ли дальше проходить мероприятия В честь своего восьмилетия проект планировал провести вечеринку в Москве 17 февраля, однако из-за предостережения она была отменена. В Kinky Party отметили, что мероприятия продолжатся в Грузии. «Надеемся, что встретимся с вами и в других странах», — говорится в telegram-канале проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проект Kinky Party, организовывавший секс-вечеринки в Москве, приостановил свою работу якобы из-за предостережения от представителей власти. О том, чем известен проект и кто его владельцы — в материале URA.RU. На сайте Kinky Party говорится, что цель проекта — помочь людям «исследовать свои границы, фантазии и сексуальность». На тематических вечеринках с дресс-кодом, музыкой и шоу-программой «можно все, соблюдая правила культуры активного согласия и конфиденциальность других людей». За 2023 год мероприятия проекта посетило 14 828 гостей, говорится в telegram-канале Kinky Party. Стоимость билета на секс-вечеринку начиналась от 5 тысяч рублей и доходила до 200 тысяч рублей. Мастер-классы стоили от двух до 30 тысяч рублей. Проект Kinky Party создали Татьяна Дмитриева и Таисия Бланш. Бланш закончила режиссерский факультет ВГИК, приобщилась к секс-позитивному сообществу и приняла участие в проекте Sexprosvet 18+, который организовала Дмитриева. Бланш стала известна в узких кругах благодаря карьере бурлеск-артистки и преподавателя этого вида шоу. Дмитриева часто выступала в роли лектора на научно-популярных площадках (TedX, Pecha Kucha, Science Slam) с темами сексуального просвещения. Организовала научно-практическую конференцию «Без цензуры», вместе с Бланш создала проекты Kinky Russia и Ladies of Burlesque. В честь своего восьмилетия проект планировал провести вечеринку в Москве 17 февраля, однако из-за предостережения она была отменена. В Kinky Party отметили, что мероприятия продолжатся в Грузии. «Надеемся, что встретимся с вами и в других странах», — говорится в telegram-канале проекта.