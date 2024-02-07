В Москве запретили развратные тусовки Kinky Party: чем известен проект и кто его владелец

Проект Kinky Party, организовывавший секс-вечеринки в Москве, приостановил свою работу якобы из-за предостережения от представителей власти. О том, чем известен проект и кто его владельцы — в материале URA.RU.
Цель проекта
На сайте Kinky Party говорится, что цель проекта — помочь людям «исследовать свои границы, фантазии и сексуальность». На тематических вечеринках с дресс-кодом, музыкой и шоу-программой «можно все, соблюдая правила культуры активного согласия и конфиденциальность других людей».
Цены на мероприятия
За 2023 год мероприятия проекта посетило 14 828 гостей, говорится в telegram-канале Kinky Party. Стоимость билета на секс-вечеринку начиналась от 5 тысяч рублей и доходила до 200 тысяч рублей. Мастер-классы стоили от двух до 30 тысяч рублей.
Руководство проекта
Проект Kinky Party создали Татьяна Дмитриева и Таисия Бланш. Бланш закончила режиссерский факультет ВГИК, приобщилась к секс-позитивному сообществу и приняла участие в проекте Sexprosvet 18+, который организовала Дмитриева. Бланш стала известна в узких кругах благодаря карьере бурлеск-артистки и преподавателя этого вида шоу.
Дмитриева часто выступала в роли лектора на научно-популярных площадках (TedX, Pecha Kucha, Science Slam) с темами сексуального просвещения. Организовала научно-практическую конференцию «Без цензуры», вместе с Бланш создала проекты Kinky Russia и Ladies of Burlesque.
Будут ли дальше проходить мероприятия
В честь своего восьмилетия проект планировал провести вечеринку в Москве 17 февраля, однако из-за предостережения она была отменена. В Kinky Party отметили, что мероприятия продолжатся в Грузии. «Надеемся, что встретимся с вами и в других странах», — говорится в telegram-канале проекта.
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