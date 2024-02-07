07 февраля 2024

В Москве запретили секс-вечеринки Kinky Party

Kinky Party прекратит секс-вечеринки в РФ из-за предостережения властей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленный клуб "Куб". Екатеринбург, клуб куб
Kinky Party временно прекратит организации вечеринок для взрослых в РФ Фото:

Проект Kinky Party, который организовывал секс-вечеринки для взрослых в Москве, заявил о приостановлении своей работы в РФ якобы из-за предостережения представителей власти. Об этом сообщается в telegram-канале проекта.

«Мы получили предостережение от госорганов о невозможности проведения наших вечеринок в прежнем формате. Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — указано в сообщении. При этом в сообщении не уточняется, какой именно орган власти выдал предостережение.

Проект 17 февраля планировал отпраздновать свое восьмилетие, однако мероприятие было отменено. В Kinky Party отметили, что пока еще не известно будет ли такая мера действовать временно или станет постоянной.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщал, что в центре Екатеринбурга полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика», передает RT. В заведении сотрудники полиции проверили около 270 человек.

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Проект Kinky Party, который организовывал секс-вечеринки для взрослых в Москве, заявил о приостановлении своей работы в РФ якобы из-за предостережения представителей власти. Об этом сообщается в telegram-канале проекта. «Мы получили предостережение от госорганов о невозможности проведения наших вечеринок в прежнем формате. Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — указано в сообщении. При этом в сообщении не уточняется, какой именно орган власти выдал предостережение. Проект 17 февраля планировал отпраздновать свое восьмилетие, однако мероприятие было отменено. В Kinky Party отметили, что пока еще не известно будет ли такая мера действовать временно или станет постоянной. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщал, что в центре Екатеринбурга полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика», передает RT. В заведении сотрудники полиции проверили около 270 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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