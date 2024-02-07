В Москве запретили секс-вечеринки Kinky Party

Kinky Party прекратит секс-вечеринки в РФ из-за предостережения властей

08 февраля 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Kinky Party временно прекратит организации вечеринок для взрослых в РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU Проект Kinky Party, который организовывал секс-вечеринки для взрослых в Москве, заявил о приостановлении своей работы в РФ якобы из-за предостережения представителей власти. Об этом сообщается в telegram-канале проекта. «Мы получили предостережение от госорганов о невозможности проведения наших вечеринок в прежнем формате. Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — указано в сообщении. При этом в сообщении не уточняется, какой именно орган власти выдал предостережение. Проект 17 февраля планировал отпраздновать свое восьмилетие, однако мероприятие было отменено. В Kinky Party отметили, что пока еще не известно будет ли такая мера действовать временно или станет постоянной. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщал, что в центре Екатеринбурга полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика», передает RT. В заведении сотрудники полиции проверили около 270 человек.

Проект Kinky Party, который организовывал секс-вечеринки для взрослых в Москве, заявил о приостановлении своей работы в РФ якобы из-за предостережения представителей власти. Об этом сообщается в telegram-канале проекта. «Мы получили предостережение от госорганов о невозможности проведения наших вечеринок в прежнем формате. Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — указано в сообщении. При этом в сообщении не уточняется, какой именно орган власти выдал предостережение. Проект 17 февраля планировал отпраздновать свое восьмилетие, однако мероприятие было отменено. В Kinky Party отметили, что пока еще не известно будет ли такая мера действовать временно или станет постоянной. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщал, что в центре Екатеринбурга полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика», передает RT. В заведении сотрудники полиции проверили около 270 человек.