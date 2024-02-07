07 февраля 2024

В ХМАО подростка избили в школьном туалете

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе подростка избил старшеклассник Фото:

В Мегионе восьмиклассника избили в школьном туалете. Источник в силовых структурах города сообщил URA.RU, что полиция начала проверку инцидента, когда родители мальчика обратились в больницу.

«В школе № 1 Мегиона произошла стычка учеников восьмого и девятого класса. Они подрались в туалете, младшего мальчика сильно ударили по голове. Мать обратилась в больницу, полиция начала проверку инцидента», — сообщает инсайдер.

В полиции ХМАО подтвердили факт проведения проверки, но уточнили, что разбираются во всех обстоятельствах дела. Подробный комментарий пообещали дать позже.

В мэрии Мегиона уточнили, что конфликт произошел из-за поста одной из учениц школы в соцсетях. «Все дома, все живы. Мама пострадавшего обратилась в больницу, чтобы исключить сотрясение мозга у сына. С родителями встречалось руководство школы, нашли общий язык», — сообщили в администрации.

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В Мегионе восьмиклассника избили в школьном туалете. Источник в силовых структурах города сообщил URA.RU, что полиция начала проверку инцидента, когда родители мальчика обратились в больницу. «В школе № 1 Мегиона произошла стычка учеников восьмого и девятого класса. Они подрались в туалете, младшего мальчика сильно ударили по голове. Мать обратилась в больницу, полиция начала проверку инцидента», — сообщает инсайдер. В полиции ХМАО подтвердили факт проведения проверки, но уточнили, что разбираются во всех обстоятельствах дела. Подробный комментарий пообещали дать позже. В мэрии Мегиона уточнили, что конфликт произошел из-за поста одной из учениц школы в соцсетях. «Все дома, все живы. Мама пострадавшего обратилась в больницу, чтобы исключить сотрясение мозга у сына. С родителями встречалось руководство школы, нашли общий язык», — сообщили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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