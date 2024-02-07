В ХМАО подростка избили в школьном туалете

В Мегионе восьмиклассника избили в школьном туалете. Источник в силовых структурах города сообщил URA.RU, что полиция начала проверку инцидента, когда родители мальчика обратились в больницу.
«В школе № 1 Мегиона произошла стычка учеников восьмого и девятого класса. Они подрались в туалете, младшего мальчика сильно ударили по голове. Мать обратилась в больницу, полиция начала проверку инцидента», — сообщает инсайдер.
В полиции ХМАО подтвердили факт проведения проверки, но уточнили, что разбираются во всех обстоятельствах дела. Подробный комментарий пообещали дать позже.
В мэрии Мегиона уточнили, что конфликт произошел из-за поста одной из учениц школы в соцсетях. «Все дома, все живы. Мама пострадавшего обратилась в больницу, чтобы исключить сотрясение мозга у сына. С родителями встречалось руководство школы, нашли общий язык», — сообщили в администрации.
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