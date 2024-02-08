В челябинском автобусе зажало дверями двух взрослых и ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автобус, остановка общественного транспорта, снегопад
Три человека оказались зажаты дверями Фото:

В Челябинске 8 февраля водитель 123-го автобуса зажал дверями двух взрослых и ребенка. Инцидент произошел на остановке «Горки».

«Мы начали выходить, один ребенок успел выскочить, еще двое взрослых и ребенок не успели, и водитель закрывает задние двери. В итоге зажало трех человек. Дети напуганы очень, прошу наказать данного водителя», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста уточнил, что инцидент произошел в маршрутке №123 на остановке «Горки» около 11 часов утра. Он заявил, что требует уволить водителя, который не видит, что происходит в его автобусе. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального миндора, ответ будет размещен сразу после получения.

Год назад в Челябинске водитель автобуса №64 зажал дверью ногу 91-летнего пенсионера и протащил его по асфальту. В результате пенсионеру потребовалась медицинская помощь.

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В Челябинске 8 февраля водитель 123-го автобуса зажал дверями двух взрослых и ребенка. Инцидент произошел на остановке «Горки». «Мы начали выходить, один ребенок успел выскочить, еще двое взрослых и ребенок не успели, и водитель закрывает задние двери. В итоге зажало трех человек. Дети напуганы очень, прошу наказать данного водителя», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что инцидент произошел в маршрутке №123 на остановке «Горки» около 11 часов утра. Он заявил, что требует уволить водителя, который не видит, что происходит в его автобусе. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального миндора, ответ будет размещен сразу после получения. Год назад в Челябинске водитель автобуса №64 зажал дверью ногу 91-летнего пенсионера и протащил его по асфальту. В результате пенсионеру потребовалась медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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