В челябинском автобусе зажало дверями двух взрослых и ребенка

08 февраля 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Три человека оказались зажаты дверями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 8 февраля водитель 123-го автобуса зажал дверями двух взрослых и ребенка. Инцидент произошел на остановке «Горки». «Мы начали выходить, один ребенок успел выскочить, еще двое взрослых и ребенок не успели, и водитель закрывает задние двери. В итоге зажало трех человек. Дети напуганы очень, прошу наказать данного водителя», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что инцидент произошел в маршрутке №123 на остановке «Горки» около 11 часов утра. Он заявил, что требует уволить водителя, который не видит, что происходит в его автобусе. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального миндора, ответ будет размещен сразу после получения. Год назад в Челябинске водитель автобуса №64 зажал дверью ногу 91-летнего пенсионера и протащил его по асфальту. В результате пенсионеру потребовалась медицинская помощь.

В Челябинске 8 февраля водитель 123-го автобуса зажал дверями двух взрослых и ребенка. Инцидент произошел на остановке «Горки». «Мы начали выходить, один ребенок успел выскочить, еще двое взрослых и ребенок не успели, и водитель закрывает задние двери. В итоге зажало трех человек. Дети напуганы очень, прошу наказать данного водителя», — указано в сообществе «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что инцидент произошел в маршрутке №123 на остановке «Горки» около 11 часов утра. Он заявил, что требует уволить водителя, который не видит, что происходит в его автобусе. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального миндора, ответ будет размещен сразу после получения. Год назад в Челябинске водитель автобуса №64 зажал дверью ногу 91-летнего пенсионера и протащил его по асфальту. В результате пенсионеру потребовалась медицинская помощь.