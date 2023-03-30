В Челябинске 30 марта водитель автобуса №64 зажал дверью 91-летнего пенсионера и протащил его по асфальту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
«Инцидент произошел 30 марта в 14:00 часов в Челябинске около дома 60/1 по улице Партизанской с участием водителя автобуса 64 маршрута. В результате пенсионеру потребовалась и была оказана медицинская помощь», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ведомства.
На попавшем в распоряжение URA.RU видео пенсионер начал выходить на нужной ему остановке. Однако водитель маршрута не убедился, что пожилой пассажир закончил высадку и защемил ему дверью ногу. Первыми на помощь пенсионеру бросились жители, стоявшие на остановке.
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