Пенсионеру потребовалась медицинская помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 30 марта водитель автобуса №64 зажал дверью 91-летнего пенсионера и протащил его по асфальту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«Инцидент произошел 30 марта в 14:00 часов в Челябинске около дома 60/1 по улице Партизанской с участием водителя автобуса 64 маршрута. В результате пенсионеру потребовалась и была оказана медицинская помощь», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ведомства.

На попавшем в распоряжение URA.RU видео пенсионер начал выходить на нужной ему остановке. Однако водитель маршрута не убедился, что пожилой пассажир закончил высадку и защемил ему дверью ногу. Первыми на помощь пенсионеру бросились жители, стоявшие на остановке.