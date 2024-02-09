Минюст добавил в список иноагентов «Елкин картон»

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов компанию «Елкин картон», которую создал художник-карикатур Сергей Елкин (признан иностранным агентов в РФ). Информация об этом появилась в реестре министерства.
В обновленном реестре Минюста 9 февраля появилось общество с ограниченной ответственность «Елкин картон». Основанием для включения компании стала 9 ФЗ от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Самого Елкина признали иностранным агентом в апреле 2022 года. Позже он покинул Россию, сообщив, что находится в Болгарии. Художник прославился своими работами на политические темы. Елкин сотрудничал с Deutsche Welle* и «Радио Свобода»*.
* — Признаны в России иноагентами.
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