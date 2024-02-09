09 февраля 2024

Минюст добавил в список иноагентов «Елкин картон»

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Клипарт по теме Иноагент. Челябинск
Минюст обновил список иноагентов 9 февраля Фото:

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов компанию «Елкин картон», которую создал художник-карикатур Сергей Елкин (признан иностранным агентов в РФ). Информация об этом появилась в реестре министерства.

В обновленном реестре Минюста 9 февраля появилось общество с ограниченной ответственность «Елкин картон». Основанием для включения компании стала 9 ФЗ от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Самого Елкина признали иностранным агентом в апреле 2022 года. Позже он покинул Россию, сообщив, что находится в Болгарии. Художник прославился своими работами на политические темы. Елкин сотрудничал с Deutsche Welle* и «Радио Свобода»*.

* — Признаны в России иноагентами.

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Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов компанию «Елкин картон», которую создал художник-карикатур Сергей Елкин (признан иностранным агентов в РФ). Информация об этом появилась в реестре министерства. В обновленном реестре Минюста 9 февраля появилось общество с ограниченной ответственность «Елкин картон». Основанием для включения компании стала 9 ФЗ от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Самого Елкина признали иностранным агентом в апреле 2022 года. Позже он покинул Россию, сообщив, что находится в Болгарии. Художник прославился своими работами на политические темы. Елкин сотрудничал с Deutsche Welle* и «Радио Свобода»*. * — Признаны в России иноагентами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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