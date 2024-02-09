Минюст добавил в список иноагентов «Елкин картон»

09 февраля 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Минюст обновил список иноагентов 9 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов компанию «Елкин картон», которую создал художник-карикатур Сергей Елкин (признан иностранным агентов в РФ). Информация об этом появилась в реестре министерства. В обновленном реестре Минюста 9 февраля появилось общество с ограниченной ответственность «Елкин картон». Основанием для включения компании стала 9 ФЗ от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Самого Елкина признали иностранным агентом в апреле 2022 года. Позже он покинул Россию, сообщив, что находится в Болгарии. Художник прославился своими работами на политические темы. Елкин сотрудничал с Deutsche Welle* и «Радио Свобода»*. * — Признаны в России иноагентами.

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов компанию «Елкин картон», которую создал художник-карикатур Сергей Елкин (признан иностранным агентов в РФ). Информация об этом появилась в реестре министерства. В обновленном реестре Минюста 9 февраля появилось общество с ограниченной ответственность «Елкин картон». Основанием для включения компании стала 9 ФЗ от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Самого Елкина признали иностранным агентом в апреле 2022 года. Позже он покинул Россию, сообщив, что находится в Болгарии. Художник прославился своими работами на политические темы. Елкин сотрудничал с Deutsche Welle* и «Радио Свобода»*. * — Признаны в России иноагентами.