Минюст РФ признал Дудя и Шульман иностранными агентами

Министерство юстиции России расширило список СМИ-иностранных агентов на девять человек. Среди них блогер Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.
Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов Юрия Дудя и Екатерину Шульман. Также иноагентами признали основателя The Insider (признано в РФ иноагентом) Романа Доброхотова, журналиста Кирилла Кругликова и художника-карикатуриста Сергея Елкина.
Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). Министерство юстиции РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года иноагентами в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица.
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Министерство юстиции России расширило список СМИ-иностранных агентов на девять человек. Среди них блогер Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман. Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов Юрия Дудя и Екатерину Шульман. Также иноагентами признали основателя The Insider (признано в РФ иноагентом) Романа Доброхотова, журналиста Кирилла Кругликова и художника-карикатуриста Сергея Елкина. Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). Министерство юстиции РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года иноагентами в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица.