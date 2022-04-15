15 апреля 2022

Минюст РФ признал Дудя и Шульман иностранными агентами

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь и Екатерина Шульман признаны СМИ-иноагентами Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Министерство юстиции России расширило список СМИ-иностранных агентов на девять человек. Среди них блогер Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов Юрия Дудя и Екатерину Шульман. Также иноагентами признали основателя The Insider (признано в РФ иноагентом) Романа Доброхотова, журналиста Кирилла Кругликова и художника-карикатуриста Сергея Елкина.

Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). Министерство юстиции РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года иноагентами в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица.

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Министерство юстиции России расширило список СМИ-иностранных агентов на девять человек. Среди них блогер Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман. Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов Юрия Дудя и Екатерину Шульман. Также иноагентами признали основателя The Insider (признано в РФ иноагентом) Романа Доброхотова, журналиста Кирилла Кругликова и художника-карикатуриста Сергея Елкина. Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). Министерство юстиции РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года иноагентами в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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