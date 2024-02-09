Выступавшая на Дне города в Кургане группа Total выпустила новый трек. Видео

Группа Total и вокалистка Черкунова представили новый сингл «Любить»

10 февраля 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

Клип на трек снят на фоне столичных небоскребов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Рок-группа Total и вокалистка коллектива Марина Черкунова 9 февраля выпустили новый сингл под названием «Любить». В этот же день был представлен видеоклип на композицию. Ролик выложен на youtube-канале коллектива. «Песня „Любить“ стала криком души, внешним отражением внутренних переживаний Черкуновой. Автором слов является она сама, а музыку ей помогал писать ди-джей коллектива Константин Микрюков», — пресс-службу группы цитирует агентство «ИнтерМедиа». Трек «Любить» стал первой сольной работой группы за два года. Прошлый альбом Total & Cherkunova «Делирий» был издан в ноября 2022 года. В августе 2023 года группа выступила в Кургане на Дне города. Концерт организовал местный пивоваренный завод, который отмечал свой юбилей. В беседе с URA.RU уроженка зауральской столицы Черкунова назвала свой приезд в Курган символичным.

Рок-группа Total и вокалистка коллектива Марина Черкунова 9 февраля выпустили новый сингл под названием «Любить». В этот же день был представлен видеоклип на композицию. Ролик выложен на youtube-канале коллектива. «Песня „Любить“ стала криком души, внешним отражением внутренних переживаний Черкуновой. Автором слов является она сама, а музыку ей помогал писать ди-джей коллектива Константин Микрюков», — пресс-службу группы цитирует агентство «ИнтерМедиа». Трек «Любить» стал первой сольной работой группы за два года. Прошлый альбом Total & Cherkunova «Делирий» был издан в ноября 2022 года. В августе 2023 года группа выступила в Кургане на Дне города. Концерт организовал местный пивоваренный завод, который отмечал свой юбилей. В беседе с URA.RU уроженка зауральской столицы Черкунова назвала свой приезд в Курган символичным.