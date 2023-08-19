19 августа 2023
18 августа 2023

Пивоваренный завод в честь своего юбилея подарил курганцам концерт группы Total. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , сцена, театр-театр
День города и день рождения завода отметили в один день Фото:

Российская рок-группа Total (также известная под названием Total & Cherkunova) выступила в Кургане на Дне города. Лидером коллектива является местная уроженка Марина Черкунова. Организатором концерта выступил Курганский пивоваренный завод, который в этом году отмечает свое 110-летие, пояснили в пресс-службе правительства региона.

«В День города (19 августа — прим. URA.RU) в Центральном парке культуры и отдыха состоялась праздничная программа, посвященная юбилею завода. Одним из главных подарков горожанам от завода стал концерт нашей землячки Марины Черкуновой и группы Total», — передает telegram-канал правительства области.

Кургану исполнилось 344 года. В этот день местные жители и гости областного центра следили за выступлением приглашенных барабанщиков из Екатеринбурга и музыкальных коллективов из Тюмени. Также на празднике выступили звезды федерального уровня: певица Зара и дуэт Filatov & Karas. Завершился день города салютом.

Марина Черкунова является бессменным лидером коллектива
Марина Черкунова является бессменным лидером коллектива
Фото:
Курганский завод в этом году отмечает 110 лет со дня основания
Курганский завод в этом году отмечает 110 лет со дня основания
Фото:

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Российская рок-группа Total (также известная под названием Total & Cherkunova) выступила в Кургане на Дне города. Лидером коллектива является местная уроженка Марина Черкунова. Организатором концерта выступил Курганский пивоваренный завод, который в этом году отмечает свое 110-летие, пояснили в пресс-службе правительства региона. «В День города (19 августа — прим. URA.RU) в Центральном парке культуры и отдыха состоялась праздничная программа, посвященная юбилею завода. Одним из главных подарков горожанам от завода стал концерт нашей землячки Марины Черкуновой и группы Total», — передает telegram-канал правительства области. Кургану исполнилось 344 года. В этот день местные жители и гости областного центра следили за выступлением приглашенных барабанщиков из Екатеринбурга и музыкальных коллективов из Тюмени. Также на празднике выступили звезды федерального уровня: певица Зара и дуэт Filatov & Karas. Завершился день города салютом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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