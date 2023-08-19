Пивоваренный завод в честь своего юбилея подарил курганцам концерт группы Total. Фото

20 августа 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

День города и день рождения завода отметили в один день Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Российская рок-группа Total (также известная под названием Total & Cherkunova) выступила в Кургане на Дне города. Лидером коллектива является местная уроженка Марина Черкунова. Организатором концерта выступил Курганский пивоваренный завод, который в этом году отмечает свое 110-летие, пояснили в пресс-службе правительства региона. «В День города (19 августа — прим. URA.RU) в Центральном парке культуры и отдыха состоялась праздничная программа, посвященная юбилею завода. Одним из главных подарков горожанам от завода стал концерт нашей землячки Марины Черкуновой и группы Total», — передает telegram-канал правительства области. Кургану исполнилось 344 года. В этот день местные жители и гости областного центра следили за выступлением приглашенных барабанщиков из Екатеринбурга и музыкальных коллективов из Тюмени. Также на празднике выступили звезды федерального уровня: певица Зара и дуэт Filatov & Karas. Завершился день города салютом. Марина Черкунова является бессменным лидером коллектива Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl Курганский завод в этом году отмечает 110 лет со дня основания Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl

Российская рок-группа Total (также известная под названием Total & Cherkunova) выступила в Кургане на Дне города. Лидером коллектива является местная уроженка Марина Черкунова. Организатором концерта выступил Курганский пивоваренный завод, который в этом году отмечает свое 110-летие, пояснили в пресс-службе правительства региона. «В День города (19 августа — прим. URA.RU) в Центральном парке культуры и отдыха состоялась праздничная программа, посвященная юбилею завода. Одним из главных подарков горожанам от завода стал концерт нашей землячки Марины Черкуновой и группы Total», — передает telegram-канал правительства области. Кургану исполнилось 344 года. В этот день местные жители и гости областного центра следили за выступлением приглашенных барабанщиков из Екатеринбурга и музыкальных коллективов из Тюмени. Также на празднике выступили звезды федерального уровня: певица Зара и дуэт Filatov & Karas. Завершился день города салютом.