Однокурсник нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков рассказал журналистам о совместных студенческих годах в Московском высшем общевойсковом командном училище. Он отметил, что большую часть обучения они провели в полях.
«В полях отрабатывали тактическую подготовку, огневую, вождение боевых машин и прочее. <…> Получается, из четырех лет обучения около года мы провели в полях, лагерях. <…> Участвовали в парадах», — заявил Андрей Валиков корреспонденту «Известий».
По его словам, многие из выпускников училища в 1986 году решили остаться за границей. Так и Сырский предпочел жить на Украине и сейчас командует ВСУ, заключил бывший однокурсник.
После увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, на его место назначили Сырского. При этом родные главнокомандующего по-прежнему живут в России. Также, по словам знакомой семьи Сырских, родители не одобряют того, что делает их сын.
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