Однокурсник нового главкома ВСУ Сырского рассказал о его прошлом

Однокурсник Сырского рассказал об учебе в училище с будущим главкомом ВСУ

11 февраля 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Александр Сырский (на фото слева) остался на Украине после выпуска из военного училища Фото: Официальный сайт президента Украины Однокурсник нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков рассказал журналистам о совместных студенческих годах в Московском высшем общевойсковом командном училище. Он отметил, что большую часть обучения они провели в полях. «В полях отрабатывали тактическую подготовку, огневую, вождение боевых машин и прочее. <…> Получается, из четырех лет обучения около года мы провели в полях, лагерях. <…> Участвовали в парадах», — заявил Андрей Валиков корреспонденту «Известий». По его словам, многие из выпускников училища в 1986 году решили остаться за границей. Так и Сырский предпочел жить на Украине и сейчас командует ВСУ, заключил бывший однокурсник. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, на его место назначили Сырского. При этом родные главнокомандующего по-прежнему живут в России. Также, по словам знакомой семьи Сырских, родители не одобряют того, что делает их сын.

Однокурсник нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков рассказал журналистам о совместных студенческих годах в Московском высшем общевойсковом командном училище. Он отметил, что большую часть обучения они провели в полях. «В полях отрабатывали тактическую подготовку, огневую, вождение боевых машин и прочее. <…> Получается, из четырех лет обучения около года мы провели в полях, лагерях. <…> Участвовали в парадах», — заявил Андрей Валиков корреспонденту «Известий». По его словам, многие из выпускников училища в 1986 году решили остаться за границей. Так и Сырский предпочел жить на Украине и сейчас командует ВСУ, заключил бывший однокурсник. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, на его место назначили Сырского. При этом родные главнокомандующего по-прежнему живут в России. Также, по словам знакомой семьи Сырских, родители не одобряют того, что делает их сын.