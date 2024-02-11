Однокурсник нового главкома ВСУ Сырского рассказал о его прошлом

Однокурсник Сырского рассказал об учебе в училище с будущим главкомом ВСУ
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Генерал ВСУ Александр Сырский.stock, Сырский Александр, stock
Александр Сырский (на фото слева) остался на Украине после выпуска из военного училища Фото:

Однокурсник нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков рассказал журналистам о совместных студенческих годах в Московском высшем общевойсковом командном училище. Он отметил, что большую часть обучения они провели в полях.

«В полях отрабатывали тактическую подготовку, огневую, вождение боевых машин и прочее. <…> Получается, из четырех лет обучения около года мы провели в полях, лагерях. <…> Участвовали в парадах», — заявил Андрей Валиков корреспонденту «Известий».

По его словам, многие из выпускников училища в 1986 году решили остаться за границей. Так и Сырский предпочел жить на Украине и сейчас командует ВСУ, заключил бывший однокурсник.

После увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, на его место назначили Сырского. При этом родные главнокомандующего по-прежнему живут в России. Также, по словам знакомой семьи Сырских, родители не одобряют того, что делает их сын.

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Однокурсник нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков рассказал журналистам о совместных студенческих годах в Московском высшем общевойсковом командном училище. Он отметил, что большую часть обучения они провели в полях. «В полях отрабатывали тактическую подготовку, огневую, вождение боевых машин и прочее. <…> Получается, из четырех лет обучения около года мы провели в полях, лагерях. <…> Участвовали в парадах», — заявил Андрей Валиков корреспонденту «Известий». По его словам, многие из выпускников училища в 1986 году решили остаться за границей. Так и Сырский предпочел жить на Украине и сейчас командует ВСУ, заключил бывший однокурсник. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, на его место назначили Сырского. При этом родные главнокомандующего по-прежнему живут в России. Также, по словам знакомой семьи Сырских, родители не одобряют того, что делает их сын.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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