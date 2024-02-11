11 февраля 2024

Маск опроверг информацию о продаже терминалов Starlink РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Илон Маск заявил, что SpaceX не продавала терминалы спутникового интернета в Россию Фото:

Компания SpaceX не продает терминалы Starlink в Россию. Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск.

«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», — написал Маск в соцсети Х. Миллиардер отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов Starlink в Россию. Он заявил, что это неправда.

Ранее в СМИ появились сообщения, что российские военные якобы начали использовать системы Starlink в зоне спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Официальных подтверждений данной информации, однако, нет.

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Компания SpaceX не продает терминалы Starlink в Россию. Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск. «По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», — написал Маск в соцсети Х. Миллиардер отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов Starlink в Россию. Он заявил, что это неправда. Ранее в СМИ появились сообщения, что российские военные якобы начали использовать системы Starlink в зоне спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Официальных подтверждений данной информации, однако, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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