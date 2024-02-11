Маск опроверг информацию о продаже терминалов Starlink РФ

Илон Маск заявил, что SpaceX не продавала терминалы спутникового интернета в Россию
Компания SpaceX не продает терминалы Starlink в Россию. Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск.
«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», — написал Маск в соцсети Х. Миллиардер отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов Starlink в Россию. Он заявил, что это неправда.
Ранее в СМИ появились сообщения, что российские военные якобы начали использовать системы Starlink в зоне спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Официальных подтверждений данной информации, однако, нет.
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