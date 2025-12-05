Логотип РИА URA.RU
Путин и Моди обменялись рукопожатием перед началом переговоров. Видео

05 декабря 2025 в 11:53
Лидеры России и Индии провели встречу перед началом официальных переговоров

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в узком составе в рамках государственного визита российского лидера. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Путин и Моди, пожав друг другу руки, сфотографировались перед переговорами в узком составе», — пишет в своем telegram-канале RT. Встреча лидеров прошла после официальной церемонии встречи в президентском дворце. Ранее улицы Нью-Дели были украшены плакатами с изображениями двух политиков в честь визита.

До этого Путин и Моди уже прибыли в официальную резиденцию главы индийского правительства в Нью-Дели, где начали двустороннюю встречу. В рамках государственного визита в той же резиденции также запланирован официальный ужин с участием российского лидера и премьер-министра Индии.

Материал из сюжета:

Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии

