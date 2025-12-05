Путин и Моди обменялись рукопожатием перед началом переговоров. Видео
Лидеры России и Индии провели встречу перед началом официальных переговоров
Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в узком составе в рамках государственного визита российского лидера. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Путин и Моди, пожав друг другу руки, сфотографировались перед переговорами в узком составе», — пишет в своем telegram-канале RT. Встреча лидеров прошла после официальной церемонии встречи в президентском дворце. Ранее улицы Нью-Дели были украшены плакатами с изображениями двух политиков в честь визита.
До этого Путин и Моди уже прибыли в официальную резиденцию главы индийского правительства в Нью-Дели, где начали двустороннюю встречу. В рамках государственного визита в той же резиденции также запланирован официальный ужин с участием российского лидера и премьер-министра Индии.
