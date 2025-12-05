Логотип РИА URA.RU
Долина сделает мощное заявление о скандале с квартирой: где и когда смотреть

Заявление Долиной о квартире покажут на Первом канале
05 декабря 2025 в 11:51
Долина выступит в эфире по делу о скандальной квартире

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская певица Лариса Долина выйдет с важным заявлением в эфир — она прокомментирует скандал со своей квартирой. Ранее певица рассказала, что подверглась атаке мошенников и под их влиянием продала квартиру, а теперь отсудила эту квартиру у покупательницы вместе с деньгами. Подробнее о том, где и когда смотреть заявление Долиной о вирусном деле — в материале URA.RU.

Где смотреть

Долина появится на Первом канале. «Важное заявление Ларисы Долиной, связанное с историей продажи её квартиры, смотрите в эфире Первого канала вечером 5 декабря сразу после программы „Время“», — написали в telegram-канале Первого.

Когда смотреть

Заявление Долиной прозвучит вечером 5 декабря, сразу после программы «Время» — в специальном выпуске ток-шоу «Пусть говорят». Программа начнется в 21:45 по московскому времени. 

Что произошло

В 2024 году Долина, как она рассказывала позже, стала жертвой телефонных мошенников. Под их влиянием она продала квартиру в ЖК «Ксеньинский» в московских Хамовниках и, дополнительно, перевела сбережения на «безопасный счет».

После этого певица оспорила сделку и заявила, что в момент продажи квартиры не осознавала своих действий, что подтвердила специальной психолого-психиатрической экспертизой. Некоторые эксперты и даже депутаты Госдумы усомнились в том, что она действительно «невменяемая».

 Однако суд встал на сторону певицы. Он признал, что та действовала в заблуждении, и удовлетворил ее иск об оспаривании сделки. Покупательнице — Полине Лурье — деньги за квартиру суд не вернул. Сейчас дело поступило в Верховный суд после апелляции защиты Лурье.

Тем временем дело произвело колоссальный общественный резонанс. В сети и СМИ активно стали применять шутливый термин «эффект Долиной» — им обозначают ситуацию, когда один человек в возрасте продает квартиру другому, а затем заявляет о том, что стал жертвой мошенников, и получает обратно и квартиру, и деньги.

