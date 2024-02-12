«Коммерсант»: соотечественники не хотят возвращаться в Россию

12 февраля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

В 2023 году по программе переселения в РФ вернулось только 45,1 тысяча человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году программа добровольного переселения соотечественников в Россию показала самые низкие результаты за последние десять лет. Заявки на участие подали порядка 60 тысяч человек. Из них до территории РФ добрались только 45 тысяч человек. Об этом сообщает Главное управление МВД по вопросам миграции в своем ежеквартальном мониторинге. «В 2023 году в органы МВД и МИДа обратились 63,6 тысячм соотечественников», — передает « Коммерсант» информацию из мониторинга. Отмечается, что из этого количества 55,4 тысячи людей получили свидетельства об участии в программе. В свою очередь, в Россию прибыло и встало на учет только 45,1 тысячи человек. В 2022 году о своем желании участия в программе добровольного переселения заявили 112,7 тысячи человек. Из них свидетельства получили 100,3 тысячи человек, а до РФ добрались 64,8 тысячи. Подобное снижение интереса к программе было зафиксировано в 2020 году. В снижении интереса первый зампред комитета ГД по связям с соотечественниками Константин Затулин видит две причины. Первая заключается в недостатках программы. Она не создает достаточное количество стимулов, зато есть множество препятствий для переселения. Вторая причина заключается в проведении спецоперации.

В 2023 году программа добровольного переселения соотечественников в Россию показала самые низкие результаты за последние десять лет. Заявки на участие подали порядка 60 тысяч человек. Из них до территории РФ добрались только 45 тысяч человек. Об этом сообщает Главное управление МВД по вопросам миграции в своем ежеквартальном мониторинге. «В 2023 году в органы МВД и МИДа обратились 63,6 тысячм соотечественников», — передает «Коммерсант» информацию из мониторинга. Отмечается, что из этого количества 55,4 тысячи людей получили свидетельства об участии в программе. В свою очередь, в Россию прибыло и встало на учет только 45,1 тысячи человек. В 2022 году о своем желании участия в программе добровольного переселения заявили 112,7 тысячи человек. Из них свидетельства получили 100,3 тысячи человек, а до РФ добрались 64,8 тысячи. Подобное снижение интереса к программе было зафиксировано в 2020 году. В снижении интереса первый зампред комитета ГД по связям с соотечественниками Константин Затулин видит две причины. Первая заключается в недостатках программы. Она не создает достаточное количество стимулов, зато есть множество препятствий для переселения. Вторая причина заключается в проведении спецоперации.