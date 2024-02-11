11 февраля 2024
10 февраля 2024

В ЯНАО объявили о сборе втулок от туалетной бумаги

В Салехарде и Новом Уренгое соберут втулки и превратят их в детские поделки
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, туалетная бумага
Из втулок изготовят поделки для детей Фото:

В Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО) объявили о сборе втулок от туалетной бумаги, из которых будут изготавливать детские поделки. Об этом рассказали в региональном центре развития культуры обращения с отходами «ЯмалЭкоДом».

«Втулки должны быть целыми и в хорошем состоянии (не грязные и не смятые). Напоминаем, что втулки не подлежат переработке и акция носит временный характер», — сообщили в официальной группе «ЯмалЭкоДома» в соцсети «ВКонтакте». Сбор продлится до 20 марта.

Ранее URA.RU сообщало о волонтерах «ЯмалЭкоДома», которые помогают пенсионерам сдавать отходы на переработку в экодома, открытые в крупнейших городах округа. В рамках акции «ЯмалЭкоДобро» можно сдать пластик и макулатуру.

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В Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО) объявили о сборе втулок от туалетной бумаги, из которых будут изготавливать детские поделки. Об этом рассказали в региональном центре развития культуры обращения с отходами «ЯмалЭкоДом». «Втулки должны быть целыми и в хорошем состоянии (не грязные и не смятые). Напоминаем, что втулки не подлежат переработке и акция носит временный характер», — сообщили в официальной группе «ЯмалЭкоДома» в соцсети «ВКонтакте». Сбор продлится до 20 марта. Ранее URA.RU сообщало о волонтерах «ЯмалЭкоДома», которые помогают пенсионерам сдавать отходы на переработку в экодома, открытые в крупнейших городах округа. В рамках акции «ЯмалЭкоДобро» можно сдать пластик и макулатуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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