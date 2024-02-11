В ЯНАО объявили о сборе втулок от туалетной бумаги

В Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО) объявили о сборе втулок от туалетной бумаги, из которых будут изготавливать детские поделки. Об этом рассказали в региональном центре развития культуры обращения с отходами «ЯмалЭкоДом».
«Втулки должны быть целыми и в хорошем состоянии (не грязные и не смятые). Напоминаем, что втулки не подлежат переработке и акция носит временный характер», — сообщили в официальной группе «ЯмалЭкоДома» в соцсети «ВКонтакте». Сбор продлится до 20 марта.
Ранее URA.RU сообщало о волонтерах «ЯмалЭкоДома», которые помогают пенсионерам сдавать отходы на переработку в экодома, открытые в крупнейших городах округа. В рамках акции «ЯмалЭкоДобро» можно сдать пластик и макулатуру.
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