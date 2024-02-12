Mash: 50 детей госпитализированы из-за отравления в столовой интерната при МГУ

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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
У учащихся интерната одни и те же симптомы: тошнота, температура, рвота и расстройство кишечника Фото:

В Москве в интернате им. А. Н. Колмогорова при МГУ произошло массовое отравление учащихся, госпитализированы около 50 человек. Предварительно у них диагностирована кишечная инфекция. В Роспотребнадзоре думают, что дети могли отравиться едой из столовой. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Госпитализированы порядка 50 несовершеннолетних. Число продолжает расти», — передает канал. Отмечается, что предварительным диагнозом является кишечная инфекция.

Как считают в Роспотребнадзоре, учащиеся могли отравиться школьной едой. Жалобы у них одинаковые, в их число входит расстройство кишечника, тошнота, температура и рвота. При этом в интернате своя кухня, на которой готовят завтраки, обеды и ужины. Несколько организаций поставляют им еду.

В момент, когда в интернат приехали специалисты, в нем находился персонал и 348 детей. Уточняется, что продукты забрали на экспертизу, а следователи ищут ответственных за поставки и работают с сотрудниками пищеблока. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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В Москве в интернате им. А. Н. Колмогорова при МГУ произошло массовое отравление учащихся, госпитализированы около 50 человек. Предварительно у них диагностирована кишечная инфекция. В Роспотребнадзоре думают, что дети могли отравиться едой из столовой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Госпитализированы порядка 50 несовершеннолетних. Число продолжает расти», — передает канал. Отмечается, что предварительным диагнозом является кишечная инфекция. Как считают в Роспотребнадзоре, учащиеся могли отравиться школьной едой. Жалобы у них одинаковые, в их число входит расстройство кишечника, тошнота, температура и рвота. При этом в интернате своя кухня, на которой готовят завтраки, обеды и ужины. Несколько организаций поставляют им еду. В момент, когда в интернат приехали специалисты, в нем находился персонал и 348 детей. Уточняется, что продукты забрали на экспертизу, а следователи ищут ответственных за поставки и работают с сотрудниками пищеблока. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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