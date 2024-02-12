Путин поручил уделить особое внимание сдерживанию инфляции

Президент России Владимир Путин призвал правительство и Банк России уделить особое внимание инфляции. По состоянию на конец января 2024 года она составила 7,2% в годовом выражении. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с правительством и Центральным Банком.
«На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия Правительства и Банка России», — подчеркнул Путин. Информация
По его словам, на фоне повышения ключевой ставки — это стало прогнозируемым явлением. В том числе замедлилось кредитование. Путин добавил, что за январь сократился кредитный портфель юридических лиц на 0,2%, а физических лиц повысился на 0,2%. «Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры», — резюмировал президент.
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