Путин поручил уделить особое внимание сдерживанию инфляции

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Путин заявил, что инфляция на конец января составила 7,2% Фото:

Президент России Владимир Путин призвал правительство и Банк России уделить особое внимание инфляции. По состоянию на конец января 2024 года она составила 7,2% в годовом выражении. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с правительством и Центральным Банком.

«На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия Правительства и Банка России», — подчеркнул Путин. Информация приводится на официальном сайте Кремля.

По его словам, на фоне повышения ключевой ставки — это стало прогнозируемым явлением. В том числе замедлилось кредитование. Путин добавил, что за январь сократился кредитный портфель юридических лиц на 0,2%, а физических лиц повысился на 0,2%. «Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры», — резюмировал президент.

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Президент России Владимир Путин призвал правительство и Банк России уделить особое внимание инфляции. По состоянию на конец января 2024 года она составила 7,2% в годовом выражении. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с правительством и Центральным Банком. «На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия Правительства и Банка России», — подчеркнул Путин. Информация приводится на официальном сайте Кремля. По его словам, на фоне повышения ключевой ставки — это стало прогнозируемым явлением. В том числе замедлилось кредитование. Путин добавил, что за январь сократился кредитный портфель юридических лиц на 0,2%, а физических лиц повысился на 0,2%. «Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры», — резюмировал президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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