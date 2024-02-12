Экономика Путин поручил уделить особое внимание сдерживанию инфляции 12 февраля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 + Путин заявил, что инфляция на конец января составила 7,2% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал правительство и Банк России уделить особое внимание инфляции. По состоянию на конец января 2024 года она составила 7,2% в годовом выражении. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с правительством и Центральным Банком. «На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия Правительства и Банка России», — подчеркнул Путин. Информация приводится на официальном сайте Кремля. По его словам, на фоне повышения ключевой ставки — это стало прогнозируемым явлением. В том числе замедлилось кредитование. Путин добавил, что за январь сократился кредитный портфель юридических лиц на 0,2%, а физических лиц повысился на 0,2%. «Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры», — резюмировал президент. Президент России Владимир Путин призвал правительство и Банк России уделить особое внимание инфляции. По состоянию на конец января 2024 года она составила 7,2% в годовом выражении. Об этом российский лидер заявил в ходе совещания с правительством и Центральным Банком. «На конец января она составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия Правительства и Банка России», — подчеркнул Путин. Информация приводится на официальном сайте Кремля. По его словам, на фоне повышения ключевой ставки — это стало прогнозируемым явлением. В том числе замедлилось кредитование. Путин добавил, что за январь сократился кредитный портфель юридических лиц на 0,2%, а физических лиц повысился на 0,2%. «Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры», — резюмировал президент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям