В США назвали главного проигравшего в случае победы Трампа или Байдена

Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена

13 февраля 2024 в 06:44 Размер текста - 17 +

Китай столкнется со сдерживанием развития при любом итоге выборов США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Китай окажется единственным проигравшим на выборах президента США независимо от того, кто победит. Об этом сообщили американские аналитики. «Дональд Трамп в случае победы планирует введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая. У Джо Байдена него есть множество новых ограничений — от запрета на доступ к потокам данных и их передачу до электромобилей», — передает слова аналитиков Bloomberg. Сообщается, что они оба представляют большую угрозу, так как в любом случае Китай столкнется со сдерживанием своего развития. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Свои кандидатуры хотят выдвинуть действующий президент Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп. Трамп заявил, что нынешний лидер может устроить третью мировую войну до окончания своего президентского срока.

Китай окажется единственным проигравшим на выборах президента США независимо от того, кто победит. Об этом сообщили американские аналитики. «Дональд Трамп в случае победы планирует введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая. У Джо Байдена него есть множество новых ограничений — от запрета на доступ к потокам данных и их передачу до электромобилей», — передает слова аналитиков Bloomberg. Сообщается, что они оба представляют большую угрозу, так как в любом случае Китай столкнется со сдерживанием своего развития. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Свои кандидатуры хотят выдвинуть действующий президент Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп. Трамп заявил, что нынешний лидер может устроить третью мировую войну до окончания своего президентского срока.