В США назвали главного проигравшего в случае победы Трампа или Байдена

Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена
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Китай столкнется со сдерживанием развития при любом итоге выборов США Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Китай окажется единственным проигравшим на выборах президента США независимо от того, кто победит. Об этом сообщили американские аналитики.

«Дональд Трамп в случае победы планирует введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая. У Джо Байдена него есть множество новых ограничений — от запрета на доступ к потокам данных и их передачу до электромобилей», — передает слова аналитиков Bloomberg. Сообщается, что они оба представляют большую угрозу, так как в любом случае Китай столкнется со сдерживанием своего развития.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Свои кандидатуры хотят выдвинуть действующий президент Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп. Трамп заявил, что нынешний лидер может устроить третью мировую войну до окончания своего президентского срока.

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Китай окажется единственным проигравшим на выборах президента США независимо от того, кто победит. Об этом сообщили американские аналитики. «Дональд Трамп в случае победы планирует введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая. У Джо Байдена него есть множество новых ограничений — от запрета на доступ к потокам данных и их передачу до электромобилей», — передает слова аналитиков Bloomberg. Сообщается, что они оба представляют большую угрозу, так как в любом случае Китай столкнется со сдерживанием своего развития. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Свои кандидатуры хотят выдвинуть действующий президент Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп. Трамп заявил, что нынешний лидер может устроить третью мировую войну до окончания своего президентского срока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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