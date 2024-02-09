Трамп предрек третью мировую войну до конца срока Байдена

10 февраля 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп призвал «сражаться за Америку» Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Нынешний президент США Джо Байден может устроить третью мировую войну до окончания своего президентского срока. Таким мнением поделился бывший американский лидер Дональд Трамп. «За десять месяцев можно успеть навредить нашей стране, в том числе третьей мировой войной», — заявил Трамп на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США, передает ТАСС. Он подчеркнул, что из-за развивающихся событий в мире США могут начать третью мировую. По словам Трампа, Байден «не может двух предложений произнести». Он отметил, что США находятся в опасном положении, так как страна отвечает за переговоры с РФ, Китаем и Северной Кореей. Экс-глава призвал «сражаться за Америку». Трамп подчеркнул, что после победы на выборах он избавит страну от «больного политического класса», который ненавидит США. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост уже заявили действующий президент Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.

Нынешний президент США Джо Байден может устроить третью мировую войну до окончания своего президентского срока. Таким мнением поделился бывший американский лидер Дональд Трамп. «За десять месяцев можно успеть навредить нашей стране, в том числе третьей мировой войной», — заявил Трамп на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США, передает ТАСС. Он подчеркнул, что из-за развивающихся событий в мире США могут начать третью мировую. По словам Трампа, Байден «не может двух предложений произнести». Он отметил, что США находятся в опасном положении, так как страна отвечает за переговоры с РФ, Китаем и Северной Кореей. Экс-глава призвал «сражаться за Америку». Трамп подчеркнул, что после победы на выборах он избавит страну от «больного политического класса», который ненавидит США. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост уже заявили действующий президент Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп.