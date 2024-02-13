ФСБ предотвратила теракт Украины на трубопроводе в Ленобласти

ФСБ задержала исполнителя теракта
Украина пыталась устроить диверсию в Ленинградской области. Исполнитель хотел взорвать трубопроводный узел газораспределительной станции. Об этом сообщает ФСБ России.
«В Ленинградской области предотвратили украинскую диверсию на трубопроводном узле газораспределительной станции, исполнитель задержан, изъято пять бомб», — сообщили в ФСБ, передает РИА Новости. Были возбуждены уголовные дела о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.
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