ФСБ предотвратила теракт Украины на трубопроводе в Ленобласти

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
ФСБ задержала исполнителя теракта Фото:

Украина пыталась устроить диверсию в Ленинградской области. Исполнитель хотел взорвать трубопроводный узел газораспределительной станции. Об этом сообщает ФСБ России.

«В Ленинградской области предотвратили украинскую диверсию на трубопроводном узле газораспределительной станции, исполнитель задержан, изъято пять бомб», — сообщили в ФСБ, передает РИА Новости. Были возбуждены уголовные дела о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

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Украина пыталась устроить диверсию в Ленинградской области. Исполнитель хотел взорвать трубопроводный узел газораспределительной станции. Об этом сообщает ФСБ России. «В Ленинградской области предотвратили украинскую диверсию на трубопроводном узле газораспределительной станции, исполнитель задержан, изъято пять бомб», — сообщили в ФСБ, передает РИА Новости. Были возбуждены уголовные дела о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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