В Челябинске в преддверии 14 февраля в семь раз вырос спрос на курьеров

В Челябинске в канун 14 февраля вырос спрос на курьеров, кондитеров и флористов
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Курьеры в Челябинске в среднем зарабатывают 65 262 рубля Фото:

В Челябинске в сравнении с 2023 годом, в 2024 году в преддверии дня святого Валентина спрос на курьеров вырос в семь раз, на 548%. Средние зарплаты данных специалистов составили 65 262 рубля. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

«Перед праздником самыми востребованными специалистами снова стали курьеры. В сравнении с аналогичным периодом в 2023 году в Челябинске спрос компаний на этих специалистов увеличился почти в семь раз (+548%), средние предлагаемые зарплаты составили 65 262 рубля», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, также перед 14 февраля спрос работодателей на флористов вырос на 89%, а их средние предлагаемые зарплаты увеличились до 26 821 рублей. Кондитеров в Челябинске стали искать в 1,6 раза чаще, чем в аналогичном периоде в 2023 году. Средние зарплатные предложения выросли на рекордные для праздничного периода 37% и достигли отметки 40 831 рубль. Кроме того, в канун дня всех влюбленных продавцы-консультанты стали востребованнее в 2,4 раза год к году, а их средние предлагаемые зарплаты увеличились на 8% до 38 046 рублей.

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В Челябинске в сравнении с 2023 годом, в 2024 году в преддверии дня святого Валентина спрос на курьеров вырос в семь раз, на 548%. Средние зарплаты данных специалистов составили 65 262 рубля. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе «Авито Работы». «Перед праздником самыми востребованными специалистами снова стали курьеры. В сравнении с аналогичным периодом в 2023 году в Челябинске спрос компаний на этих специалистов увеличился почти в семь раз (+548%), средние предлагаемые зарплаты составили 65 262 рубля», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, также перед 14 февраля спрос работодателей на флористов вырос на 89%, а их средние предлагаемые зарплаты увеличились до 26 821 рублей. Кондитеров в Челябинске стали искать в 1,6 раза чаще, чем в аналогичном периоде в 2023 году. Средние зарплатные предложения выросли на рекордные для праздничного периода 37% и достигли отметки 40 831 рубль. Кроме того, в канун дня всех влюбленных продавцы-консультанты стали востребованнее в 2,4 раза год к году, а их средние предлагаемые зарплаты увеличились на 8% до 38 046 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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