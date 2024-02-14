Российские войска «Солнцепеками» выжгли опорный пункт ВСУ

14 февраля 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Армия России поразила опорник ВСУ с помощью «Солнцепеков» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы российской группировки «Запад» с помощью расчетов огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ударили по взводному опорнику ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены позиции врага. <…> Экипаж „Солнцепека“ оперативно выехал на огневую позицию. Работали на расстоянии около 3,5 километра, отработали и осуществили перемещение в укрытие. Уже там нам сообщили, что цель была уничтожена», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. Уточняется, что был поражен опорный пункт ВСУ. Ранее в министерстве сообщили о поражении трех опорников ВСУ под Купянском, передает Life . Также сообщалось, что армия России заняла украинские опорные пункты у Приютного Запорожской области, передает Pravda.Ru. Также в оборонном ведомстве заявляли, что российские войска значительно улучшили свои позиции на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях, сообщает «Ридус».

Бойцы российской группировки «Запад» с помощью расчетов огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ударили по взводному опорнику ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены позиции врага. <…> Экипаж „Солнцепека“ оперативно выехал на огневую позицию. Работали на расстоянии около 3,5 километра, отработали и осуществили перемещение в укрытие. Уже там нам сообщили, что цель была уничтожена», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. Уточняется, что был поражен опорный пункт ВСУ. Ранее в министерстве сообщили о поражении трех опорников ВСУ под Купянском, передает Life. Также сообщалось, что армия России заняла украинские опорные пункты у Приютного Запорожской области, передает Pravda.Ru. Также в оборонном ведомстве заявляли, что российские войска значительно улучшили свои позиции на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях, сообщает «Ридус».