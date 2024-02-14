Российские войска «Солнцепеками» выжгли опорный пункт ВСУ

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Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, военная техника, тос, солнцепек
Армия России поразила опорник ВСУ с помощью «Солнцепеков» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы российской группировки «Запад» с помощью расчетов огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ударили по взводному опорнику ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены позиции врага. <…> Экипаж „Солнцепека“ оперативно выехал на огневую позицию. Работали на расстоянии около 3,5 километра, отработали и осуществили перемещение в укрытие. Уже там нам сообщили, что цель была уничтожена», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. Уточняется, что был поражен опорный пункт ВСУ.

Ранее в министерстве сообщили о поражении трех опорников ВСУ под Купянском, передает Life. Также сообщалось, что армия России заняла украинские опорные пункты у Приютного Запорожской области, передает Pravda.Ru. Также в оборонном ведомстве заявляли, что российские войска значительно улучшили свои позиции на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях, сообщает «Ридус».

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Бойцы российской группировки «Запад» с помощью расчетов огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ударили по взводному опорнику ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Разведчиками с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены позиции врага. <…> Экипаж „Солнцепека“ оперативно выехал на огневую позицию. Работали на расстоянии около 3,5 километра, отработали и осуществили перемещение в укрытие. Уже там нам сообщили, что цель была уничтожена», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. Уточняется, что был поражен опорный пункт ВСУ. Ранее в министерстве сообщили о поражении трех опорников ВСУ под Купянском, передает Life. Также сообщалось, что армия России заняла украинские опорные пункты у Приютного Запорожской области, передает Pravda.Ru. Также в оборонном ведомстве заявляли, что российские войска значительно улучшили свои позиции на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях, сообщает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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