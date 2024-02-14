Курганские депутаты вместе с полицией усилят борьбу с «наливайками»

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У Курганской области расширились полномочия в борьбе с «наливайками» Фото:

Депутаты курганской облдумы во время создания законов, связанных с ограничением продажи алкогольной продукции в магазинах, размещенных в многоквартирных домах, будут советоваться с представителями УМВД региона и областного правительства. Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы Дмитрий Фролов.

«Регионам даны новые полномочия. Нам в августе необходимо будет отчитываться о проделанной работе. Эту работу мы будем выстраивать с УМВД области. Будем учитывать их мнение, а также областного департамента экономики», — рассказал Фролов.

Он отметил, что часть преступлений жители региона совершают в состоянии алкогольного опьянения. Фролов добавил, что депутаты не хотят сильно вмешаться в работу бизнеса, потому постараются соблюсти золотую середину, чтобы с одной стороны, не нанести ущерб бизнесу, а с другой, чтобы были спокойны граждане и снизилась преступность.

Президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому регионы смогут самостоятельно регулировать и ограничивать продажу пива, сидра и другой алкогольной продукции в магазинах, размещенных в многоквартирных домах. Эти магазины в обиходе носят разговорное название «наливайки» Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе курганских депутатов. В 2019 году в регионе запретили продавать алкоголь в магазинах в жилых домах, а год спустя депутаты ввели ограничение из-за которых площадь «наливаек» должна быть не менее 45 квадратных метров.

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Депутаты курганской облдумы во время создания законов, связанных с ограничением продажи алкогольной продукции в магазинах, размещенных в многоквартирных домах, будут советоваться с представителями УМВД региона и областного правительства. Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы Дмитрий Фролов. «Регионам даны новые полномочия. Нам в августе необходимо будет отчитываться о проделанной работе. Эту работу мы будем выстраивать с УМВД области. Будем учитывать их мнение, а также областного департамента экономики», — рассказал Фролов. Он отметил, что часть преступлений жители региона совершают в состоянии алкогольного опьянения. Фролов добавил, что депутаты не хотят сильно вмешаться в работу бизнеса, потому постараются соблюсти золотую середину, чтобы с одной стороны, не нанести ущерб бизнесу, а с другой, чтобы были спокойны граждане и снизилась преступность. Президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому регионы смогут самостоятельно регулировать и ограничивать продажу пива, сидра и другой алкогольной продукции в магазинах, размещенных в многоквартирных домах. Эти магазины в обиходе носят разговорное название «наливайки» Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе курганских депутатов. В 2019 году в регионе запретили продавать алкоголь в магазинах в жилых домах, а год спустя депутаты ввели ограничение из-за которых площадь «наливаек» должна быть не менее 45 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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