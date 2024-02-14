Что такое «наливайки» и почему их запрещают в России

Путин ужесточил закон о контроле за алкоголем в РФ
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Разное. Москва, пиво, бар, пивбар
В России ограничили работу магазинов, продающих алкоголь в многоквартирных домах Фото:

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, ужесточающий продажу алкогольной продукции в магазинах, размещенных в многоквартирных домах. Такие в обиходе носят разговорное название «наливайки». Теперь регионам даны полномочия самостоятельно регулировать и ограничивать продажу пива, сидра и другой алкогольной продукции в подобных заведениях. Соответствующий проект обсуждался Госдумой еще год назад. URA.RU рассказывает, почему была принята соответствующая инициатива.

Как работают «наливайки»

«Наливайка» — это заведение, которое выполняет сразу две функции. Днем это своеобразная рюмочная с минимумом мест для посиделок. Ночью же она превращается в розничный магазин, где можно приобрести алкоголь вопреки ограничениям по времени. Заведения такого характера появляются в основном при многоквартирных домах. Из этого факта растет и недовольство местных жильцов. Именно оно и послужило дальнейшему запрету таких «наливаек».

Когда появились первые «наливайки»

Сами «наливайки» возникли не случайно. Первые из них появились еще в 2011 году как ответ на запрет Госдумой розничной продажи алкоголя после 23:00 и ограничение продажи алкоголя в некоторых регионах после 20:00.

Почему до этого не закрывали «наливайки»

Возникновению «наливаек» помогла лазейка в законодательстве. Из нее следует, что если заведение подает себя как общепит, оно может организовывать розничную продажу алкоголя и вопреки запрету. Зачастую в таких точках торгуют легким алкоголем, таким как пиво и сидр. Связано это с тем, что на его продажу не требуется отдельная лицензия.

Борьба с «наливайками»

В мае 2023 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин начал бороться с «наливайками». Свой интерес он связал с тем, что к нему стали часто поступать заявления от жителей многоквартирных домов с жалобой на работу таких заведений. Он также провел в соцсетях соответствующий опрос, из которого выяснилось, что большинство респондентов выступили за запрет.

Уже в декабре того же года Госдума в первом чтении ограничила продажу алкоголя в жилых домах. Из документа следовало, что у регионов появится больше возможностей на регулирование работы таких «наливаек», вплоть до запрета. Володин даже инициировал депутатские рейды по таким магазинам. Уже в феврале текущего года законопроект был принят в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ, официально усилив запрет на продажу алкоголя.

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Президент России Владимир Путин подписал законопроект, ужесточающий продажу алкогольной продукции в магазинах, размещенных в многоквартирных домах. Такие в обиходе носят разговорное название «наливайки». Теперь регионам даны полномочия самостоятельно регулировать и ограничивать продажу пива, сидра и другой алкогольной продукции в подобных заведениях. Соответствующий проект обсуждался Госдумой еще год назад. URA.RU рассказывает, почему была принята соответствующая инициатива. «Наливайка» — это заведение, которое выполняет сразу две функции. Днем это своеобразная рюмочная с минимумом мест для посиделок. Ночью же она превращается в розничный магазин, где можно приобрести алкоголь вопреки ограничениям по времени. Заведения такого характера появляются в основном при многоквартирных домах. Из этого факта растет и недовольство местных жильцов. Именно оно и послужило дальнейшему запрету таких «наливаек». Сами «наливайки» возникли не случайно. Первые из них появились еще в 2011 году как ответ на запрет Госдумой розничной продажи алкоголя после 23:00 и ограничение продажи алкоголя в некоторых регионах после 20:00. Возникновению «наливаек» помогла лазейка в законодательстве. Из нее следует, что если заведение подает себя как общепит, оно может организовывать розничную продажу алкоголя и вопреки запрету. Зачастую в таких точках торгуют легким алкоголем, таким как пиво и сидр. Связано это с тем, что на его продажу не требуется отдельная лицензия. В мае 2023 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин начал бороться с «наливайками». Свой интерес он связал с тем, что к нему стали часто поступать заявления от жителей многоквартирных домов с жалобой на работу таких заведений. Он также провел в соцсетях соответствующий опрос, из которого выяснилось, что большинство респондентов выступили за запрет. Уже в декабре того же года Госдума в первом чтении ограничила продажу алкоголя в жилых домах. Из документа следовало, что у регионов появится больше возможностей на регулирование работы таких «наливаек», вплоть до запрета. Володин даже инициировал депутатские рейды по таким магазинам. Уже в феврале текущего года законопроект был принят в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ, официально усилив запрет на продажу алкоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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