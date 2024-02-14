Что такое «наливайки» и почему их запрещают в России

Путин ужесточил закон о контроле за алкоголем в РФ

14 февраля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

В России ограничили работу магазинов, продающих алкоголь в многоквартирных домах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал законопроект, ужесточающий продажу алкогольной продукции в магазинах, размещенных в многоквартирных домах. Такие в обиходе носят разговорное название «наливайки». Теперь регионам даны полномочия самостоятельно регулировать и ограничивать продажу пива, сидра и другой алкогольной продукции в подобных заведениях. Соответствующий проект обсуждался Госдумой еще год назад. URA.RU рассказывает, почему была принята соответствующая инициатива. Как работают «наливайки» «Наливайка» — это заведение, которое выполняет сразу две функции. Днем это своеобразная рюмочная с минимумом мест для посиделок. Ночью же она превращается в розничный магазин, где можно приобрести алкоголь вопреки ограничениям по времени. Заведения такого характера появляются в основном при многоквартирных домах. Из этого факта растет и недовольство местных жильцов. Именно оно и послужило дальнейшему запрету таких «наливаек». Когда появились первые «наливайки» Сами «наливайки» возникли не случайно. Первые из них появились еще в 2011 году как ответ на запрет Госдумой розничной продажи алкоголя после 23:00 и ограничение продажи алкоголя в некоторых регионах после 20:00. Почему до этого не закрывали «наливайки» Возникновению «наливаек» помогла лазейка в законодательстве. Из нее следует, что если заведение подает себя как общепит, оно может организовывать розничную продажу алкоголя и вопреки запрету. Зачастую в таких точках торгуют легким алкоголем, таким как пиво и сидр. Связано это с тем, что на его продажу не требуется отдельная лицензия. Борьба с «наливайками» В мае 2023 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин начал бороться с «наливайками». Свой интерес он связал с тем, что к нему стали часто поступать заявления от жителей многоквартирных домов с жалобой на работу таких заведений. Он также провел в соцсетях соответствующий опрос, из которого выяснилось, что большинство респондентов выступили за запрет. Уже в декабре того же года Госдума в первом чтении ограничила продажу алкоголя в жилых домах. Из документа следовало, что у регионов появится больше возможностей на регулирование работы таких «наливаек», вплоть до запрета. Володин даже инициировал депутатские рейды по таким магазинам. Уже в феврале текущего года законопроект был принят в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ, официально усилив запрет на продажу алкоголя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, ужесточающий продажу алкогольной продукции в магазинах, размещенных в многоквартирных домах. Такие в обиходе носят разговорное название «наливайки». Теперь регионам даны полномочия самостоятельно регулировать и ограничивать продажу пива, сидра и другой алкогольной продукции в подобных заведениях. Соответствующий проект обсуждался Госдумой еще год назад. URA.RU рассказывает, почему была принята соответствующая инициатива. «Наливайка» — это заведение, которое выполняет сразу две функции. Днем это своеобразная рюмочная с минимумом мест для посиделок. Ночью же она превращается в розничный магазин, где можно приобрести алкоголь вопреки ограничениям по времени. Заведения такого характера появляются в основном при многоквартирных домах. Из этого факта растет и недовольство местных жильцов. Именно оно и послужило дальнейшему запрету таких «наливаек». Сами «наливайки» возникли не случайно. Первые из них появились еще в 2011 году как ответ на запрет Госдумой розничной продажи алкоголя после 23:00 и ограничение продажи алкоголя в некоторых регионах после 20:00. Возникновению «наливаек» помогла лазейка в законодательстве. Из нее следует, что если заведение подает себя как общепит, оно может организовывать розничную продажу алкоголя и вопреки запрету. Зачастую в таких точках торгуют легким алкоголем, таким как пиво и сидр. Связано это с тем, что на его продажу не требуется отдельная лицензия. В мае 2023 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин начал бороться с «наливайками». Свой интерес он связал с тем, что к нему стали часто поступать заявления от жителей многоквартирных домов с жалобой на работу таких заведений. Он также провел в соцсетях соответствующий опрос, из которого выяснилось, что большинство респондентов выступили за запрет. Уже в декабре того же года Госдума в первом чтении ограничила продажу алкоголя в жилых домах. Из документа следовало, что у регионов появится больше возможностей на регулирование работы таких «наливаек», вплоть до запрета. Володин даже инициировал депутатские рейды по таким магазинам. Уже в феврале текущего года законопроект был принят в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ, официально усилив запрет на продажу алкоголя.