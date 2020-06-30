В Курганской области передумали бороться с «наливайками»

Курганские депутаты поддержали «наливайки», которые закроют. Бизнесу выдадут по миллиону рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы оставили в многоквартирных домах так называемые «наливайки», в которых продают слабоалкогольные напитки на розлив. При этом закрыться должны те объекты, которые занимают площадь меньше 45 квадратных метров. Закон во втором чтении депутаты приняли на заседании думы.

Изначально обсуждалось полное закрытие торговых точек, площадь которых должна была быть больше 80 квадратных метров, но после совместных обсуждений депутатов с бизнесом, представителями УМВД, прокуратуры, Роспотребнадзора остановились на площади в 45 квадратных метров. При этом тем, кто будет вынужден закрыть точку, правительство поможет. «Инвестагентству поручено предложить предпринимателям другие площади и беспроцентный кредит на миллион рублей», — отметил спикер Курганской облдумы Дмитрий Фролов.

Он добавил, что торговая точка, которая будет перепрофилирована в другой вид бизнеса, должна соответствовать требованиям санитарного надзора. Контролировать исполнение нового закона, который вступит в силу через 10 дней после опубликования, будет прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы возмущены, что после вступления в силу областного закона о запрете продажи алкоголя в магазинах в жилых домах, в этих же помещениях открылись круглосуточные пивные. Инициатором принятия закона о запрете торговли алкоголем в домах выступила прокуратура Курганской области. После вступления в силу закона было закрыто более 50 магазинов, где торговали спиртным. В мае 2019 года председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов заявлял, что сумма выпадающих доходов от закрытия алкомаркетов составила около 1,5 млн рублей.