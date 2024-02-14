В ХМАО невесты стали экономить на покупке свадебных платьев

14 февраля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

В ХМАО невесты стали экономить на покупке свадебных платьев Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ХМАО невесты стали меньше тратить деньги на покупку свадебных платьев. Все чаще девушки отдают предпочтение платью, стоимость которого не превышает 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила владелец сети свадебных салонов «for Brides» в Сургуте Анастасия Кузьмина.



«К нам часто приходят невесты с запросом на свадебное платье до 10 тысяч рублей. При этом средняя цена на платья в районе 35-40 тысяч рублей. Такие клиентки покупают платья „на один день“ и не придают свадебному наряду большое значение, как это было раньше. Выбирают как короткие, так и длинные платья, чаще в стиле минимализм. Не все гонятся за трендами, то самое платье находится и среди старых коллекций», — поделилась с агентством Кузьмина.



Среди невест в регионе есть и те, которые не жалеют деньги на эксклюзив и заказывают пошив свадебных платьев. «Невесты также регулярно обращаются за услугой пошива платьев. Как правило, они хотят особенный наряд в единственном экземпляре. В таких случаях клиентки не экономят. Самое дорогое платье на заказ мы продали за 135 тысяч рублей», — добавила Кузьмина.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО из-за санкций подорожала организация свадеб. Мероприятие на полсотни человек обойдется в 700 тысяч рублей. Дороже всего стоят банкеты и оформление торжества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО невесты стали меньше тратить деньги на покупку свадебных платьев. Все чаще девушки отдают предпочтение платью, стоимость которого не превышает 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила владелец сети свадебных салонов «for Brides» в Сургуте Анастасия Кузьмина. «К нам часто приходят невесты с запросом на свадебное платье до 10 тысяч рублей. При этом средняя цена на платья в районе 35-40 тысяч рублей. Такие клиентки покупают платья „на один день“ и не придают свадебному наряду большое значение, как это было раньше. Выбирают как короткие, так и длинные платья, чаще в стиле минимализм. Не все гонятся за трендами, то самое платье находится и среди старых коллекций», — поделилась с агентством Кузьмина. Среди невест в регионе есть и те, которые не жалеют деньги на эксклюзив и заказывают пошив свадебных платьев. «Невесты также регулярно обращаются за услугой пошива платьев. Как правило, они хотят особенный наряд в единственном экземпляре. В таких случаях клиентки не экономят. Самое дорогое платье на заказ мы продали за 135 тысяч рублей», — добавила Кузьмина. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО из-за санкций подорожала организация свадеб. Мероприятие на полсотни человек обойдется в 700 тысяч рублей. Дороже всего стоят банкеты и оформление торжества.