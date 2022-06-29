В ХМАО из-за санкций дорожают свадьбы. Графика

30 июня 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

В ХМАО свадьба на полсотни человек обойдется в 700 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО, чтобы провести большую свадьбу на полсотни человек, необходимо потратить около 700 тысяч рублей. Дороже всего обходятся банкеты и оформление торжества. Цены URA.RU обсудило со свадебным организатором Дарьей Окиной. «Что касается предыдущего года, то можно было свадьбу на 50-60 гостей организовать в пределах 500 тысяч рублей. Сегодня, чтобы провести аналогичное мероприятие, нужно около 700 тысяч. Все, конечно, индивидуально, но большая часть бюджета уходит на банкет и свадебное оформление», — пояснила корреспонденту URA.RU Окина. По словам организатора, если год назад средняя стоимость банкета в ресторанах по ХМАО на одного гостя составляла 2,5 тысячи рублей, то сегодня можно едва уложиться в 3,5 тысячи. Свадебному декоратору за живую флористику придется заплатить около 150 тысяч рублей, хотя прошлым летом цена была в пределах 120 тысяч. «Поставщики для декораторов, особенно для тех, кто занимается живой флористикой, были из Голландии. Сейчас с ними напрямую не получается работать, а поставщики российские загибают такие цены, что легче мне кажется самой доехать до Голландии, и забрать все цветы с собой», — делится Окина. По словам свадебного организатора, практически не изменились цены на услуги ведущих, а также работа фотографов и видеографов. Например, свадебное шоу обойдется в пределах 50-70 тысяч рублей в зависимости от наполнения программы. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Кургана продает самое дорогое свадебное платье, которое она приобрела три года назад за границей. Его стоимость составляла 85 тысяч рублей. Проблемы с логистикой и подорожание различных товаров в России начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По сравнению с прошлым годом свадьбы в ХМАО подорожали на 40% Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО, чтобы провести большую свадьбу на полсотни человек, необходимо потратить около 700 тысяч рублей. Дороже всего обходятся банкеты и оформление торжества. Цены URA.RU обсудило со свадебным организатором Дарьей Окиной. «Что касается предыдущего года, то можно было свадьбу на 50-60 гостей организовать в пределах 500 тысяч рублей. Сегодня, чтобы провести аналогичное мероприятие, нужно около 700 тысяч. Все, конечно, индивидуально, но большая часть бюджета уходит на банкет и свадебное оформление», — пояснила корреспонденту URA.RU Окина. По словам организатора, если год назад средняя стоимость банкета в ресторанах по ХМАО на одного гостя составляла 2,5 тысячи рублей, то сегодня можно едва уложиться в 3,5 тысячи. Свадебному декоратору за живую флористику придется заплатить около 150 тысяч рублей, хотя прошлым летом цена была в пределах 120 тысяч. «Поставщики для декораторов, особенно для тех, кто занимается живой флористикой, были из Голландии. Сейчас с ними напрямую не получается работать, а поставщики российские загибают такие цены, что легче мне кажется самой доехать до Голландии, и забрать все цветы с собой», — делится Окина. По словам свадебного организатора, практически не изменились цены на услуги ведущих, а также работа фотографов и видеографов. Например, свадебное шоу обойдется в пределах 50-70 тысяч рублей в зависимости от наполнения программы. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Кургана продает самое дорогое свадебное платье, которое она приобрела три года назад за границей. Его стоимость составляла 85 тысяч рублей. Проблемы с логистикой и подорожание различных товаров в России начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.