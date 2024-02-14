14 февраля 2024

Le Monde: Сырский заявил о проблемах ВСУ из-за управляемых авиабомб РФ

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Сырский жалуется Западу на «умные авиабомбы» РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские управляемые авиабомбы наносят урон украинской армии на фронте. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Армия РФ активно использует авиацию. Противник наносит нам урон управляемыми авиабомбами», — приводит Le Monde слова Сырского.

Украинский генерал отметил, что ситуация на фронте «крайне сложная». Помимо авиации, по данным Сырского, российские бойцы ведут минометный и тяжелый артиллерийский огонь по позициям ВСУ.

Отставной украинский офицер майор Алексей Гетьман также подтверждает слова Сырского о тяжелом положении ВСУ на фронте. Гетьман призвал снять «розовые очки» и прекратить говорить о том, что Киев якобы сможет одержать победу в конфликте, пишет MK.RU.

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Российские управляемые авиабомбы наносят урон украинской армии на фронте. Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. «Армия РФ активно использует авиацию. Противник наносит нам урон управляемыми авиабомбами», — приводит Le Monde слова Сырского. Украинский генерал отметил, что ситуация на фронте «крайне сложная». Помимо авиации, по данным Сырского, российские бойцы ведут минометный и тяжелый артиллерийский огонь по позициям ВСУ. Отставной украинский офицер майор Алексей Гетьман также подтверждает слова Сырского о тяжелом положении ВСУ на фронте. Гетьман призвал снять «розовые очки» и прекратить говорить о том, что Киев якобы сможет одержать победу в конфликте, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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