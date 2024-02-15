Киркоров официально вернулся на ТВ после «голой вечеринки»

15 февраля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров поздравил шоу «Маска» с юбилеем Фото: Василий Кузьмиченок / АГН Москва Народный артист РФ Филипп Киркоров сохранил место в жюри пятого сезона шоу «Маска» на НТВ. Об этом сообщили создатели проекта на онлайн-презентации шоу. Ранее появление Киркорова в шоу было под сомнением из-за его участия в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой «Вместе с Киркоровым угадывать, кто из известных личностей скрывается под ростовыми костюмами, также будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез», — сообщили создатели шоу. Слова передает РИА Новости. Филипп Киркоров поздравил проект с юбилеем. Он назвал «Маску» замечательным проектом, где артисты удивляют и радуют зрителей. Ведущим проекта останется актер Вячеслав Макаров. Ранее Киркоров покинул страну на фоне скандала из-за участия в «голой вечеринке». В начале февраля он вернулся в РФ. Первым делом он посетил друзей и одарил их подарками, передает « Дни.ру». В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку для звезд, дресс-код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников вечеринки со стороны общественников началась травля.

Народный артист РФ Филипп Киркоров сохранил место в жюри пятого сезона шоу «Маска» на НТВ. Об этом сообщили создатели проекта на онлайн-презентации шоу. Ранее появление Киркорова в шоу было под сомнением из-за его участия в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой «Вместе с Киркоровым угадывать, кто из известных личностей скрывается под ростовыми костюмами, также будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез», — сообщили создатели шоу. Слова передает РИА Новости. Филипп Киркоров поздравил проект с юбилеем. Он назвал «Маску» замечательным проектом, где артисты удивляют и радуют зрителей. Ведущим проекта останется актер Вячеслав Макаров. Ранее Киркоров покинул страну на фоне скандала из-за участия в «голой вечеринке». В начале февраля он вернулся в РФ. Первым делом он посетил друзей и одарил их подарками, передает «Дни.ру». В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку для звезд, дресс-код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников вечеринки со стороны общественников началась травля.