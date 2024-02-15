Киркоров официально вернулся на ТВ после «голой вечеринки»

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Филипп Киркоров поздравил шоу «Маска» с юбилеем Фото:

Народный артист РФ Филипп Киркоров сохранил место в жюри пятого сезона шоу «Маска» на НТВ. Об этом сообщили создатели проекта на онлайн-презентации шоу. Ранее появление Киркорова в шоу было под сомнением из-за его участия в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой

«Вместе с Киркоровым угадывать, кто из известных личностей скрывается под ростовыми костюмами, также будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез», — сообщили создатели шоу. Слова передает РИА Новости.

Филипп Киркоров поздравил проект с юбилеем. Он назвал «Маску» замечательным проектом, где артисты удивляют и радуют зрителей. Ведущим проекта останется актер Вячеслав Макаров.

Ранее Киркоров покинул страну на фоне скандала из-за участия в «голой вечеринке». В начале февраля он вернулся в РФ. Первым делом он посетил друзей и одарил их подарками, передает «Дни.ру».

В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку для звезд, дресс-код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников вечеринки со стороны общественников началась травля.

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Народный артист РФ Филипп Киркоров сохранил место в жюри пятого сезона шоу «Маска» на НТВ. Об этом сообщили создатели проекта на онлайн-презентации шоу. Ранее появление Киркорова в шоу было под сомнением из-за его участия в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой «Вместе с Киркоровым угадывать, кто из известных личностей скрывается под ростовыми костюмами, также будут Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез», — сообщили создатели шоу. Слова передает РИА Новости. Филипп Киркоров поздравил проект с юбилеем. Он назвал «Маску» замечательным проектом, где артисты удивляют и радуют зрителей. Ведущим проекта останется актер Вячеслав Макаров. Ранее Киркоров покинул страну на фоне скандала из-за участия в «голой вечеринке». В начале февраля он вернулся в РФ. Первым делом он посетил друзей и одарил их подарками, передает «Дни.ру». В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку для звезд, дресс-код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников вечеринки со стороны общественников началась травля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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