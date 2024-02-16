Оборонный завод в Подмосковье ищет в Кургане операторов станков за 290 тысяч

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Алексей Текслер посетил ЧКПЗ. Челябинск, инженер, рабочий, чпу
Для работы в Подмосковье набирают операторов-наладчиков станков с ЧПУ на зарплату от 290 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Курганцев приглашают работать операторами-наладчиками станков с ЧПУ на оборонном заводе в Московской области. Вахтовикам с опытом работы от трех лет обещают платить свыше 290 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с популярными объявлениями.

«На оборонное предприятие в Московской области требуются операторы-наладчики. В обязанности сотрудников входит работа на токарно-револьверном станке с ЧПУ. Заработная плата от 290 000 рублей», — указано в вакансии.

Работодатель компенсирует траты на питание, спецодежду, проезд и проживание. Также действует акция «Приведи друга», где за каждого нового привлеченного сотрудника дают премию в пять тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить автодорожный тоннель в Подмосковье. Вахтовикам готовы платить от 140 тысяч рублей. Также сообщалось, что для строительства оборонного предприятия по ремонту танков в Ростовской области требуются бетонщики и арматурщики на зарплату от 200 тысяч рублей.

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Курганцев приглашают работать операторами-наладчиками станков с ЧПУ на оборонном заводе в Московской области. Вахтовикам с опытом работы от трех лет обещают платить свыше 290 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с популярными объявлениями. «На оборонное предприятие в Московской области требуются операторы-наладчики. В обязанности сотрудников входит работа на токарно-револьверном станке с ЧПУ. Заработная плата от 290 000 рублей», — указано в вакансии. Работодатель компенсирует траты на питание, спецодежду, проезд и проживание. Также действует акция «Приведи друга», где за каждого нового привлеченного сотрудника дают премию в пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить автодорожный тоннель в Подмосковье. Вахтовикам готовы платить от 140 тысяч рублей. Также сообщалось, что для строительства оборонного предприятия по ремонту танков в Ростовской области требуются бетонщики и арматурщики на зарплату от 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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