Оборонный завод в Подмосковье ищет в Кургане операторов станков за 290 тысяч

16 февраля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Для работы в Подмосковье набирают операторов-наладчиков станков с ЧПУ на зарплату от 290 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганцев приглашают работать операторами-наладчиками станков с ЧПУ на оборонном заводе в Московской области. Вахтовикам с опытом работы от трех лет обещают платить свыше 290 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с популярными объявлениями. «На оборонное предприятие в Московской области требуются операторы-наладчики. В обязанности сотрудников входит работа на токарно-револьверном станке с ЧПУ. Заработная плата от 290 000 рублей», — указано в вакансии. Работодатель компенсирует траты на питание, спецодежду, проезд и проживание. Также действует акция «Приведи друга», где за каждого нового привлеченного сотрудника дают премию в пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить автодорожный тоннель в Подмосковье. Вахтовикам готовы платить от 140 тысяч рублей. Также сообщалось, что для строительства оборонного предприятия по ремонту танков в Ростовской области требуются бетонщики и арматурщики на зарплату от 200 тысяч рублей.

Курганцев приглашают работать операторами-наладчиками станков с ЧПУ на оборонном заводе в Московской области. Вахтовикам с опытом работы от трех лет обещают платить свыше 290 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с популярными объявлениями. «На оборонное предприятие в Московской области требуются операторы-наладчики. В обязанности сотрудников входит работа на токарно-револьверном станке с ЧПУ. Заработная плата от 290 000 рублей», — указано в вакансии. Работодатель компенсирует траты на питание, спецодежду, проезд и проживание. Также действует акция «Приведи друга», где за каждого нового привлеченного сотрудника дают премию в пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить автодорожный тоннель в Подмосковье. Вахтовикам готовы платить от 140 тысяч рублей. Также сообщалось, что для строительства оборонного предприятия по ремонту танков в Ростовской области требуются бетонщики и арматурщики на зарплату от 200 тысяч рублей.