Оборонный завод в Подмосковье ищет в Кургане операторов станков за 290 тысяч

Курганцев приглашают работать операторами-наладчиками станков с ЧПУ на оборонном заводе в Московской области. Вахтовикам с опытом работы от трех лет обещают платить свыше 290 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с популярными объявлениями.
«На оборонное предприятие в Московской области требуются операторы-наладчики. В обязанности сотрудников входит работа на токарно-револьверном станке с ЧПУ. Заработная плата от 290 000 рублей», — указано в вакансии.
Работодатель компенсирует траты на питание, спецодежду, проезд и проживание. Также действует акция «Приведи друга», где за каждого нового привлеченного сотрудника дают премию в пять тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить автодорожный тоннель в Подмосковье. Вахтовикам готовы платить от 140 тысяч рублей. Также сообщалось, что для строительства оборонного предприятия по ремонту танков в Ростовской области требуются бетонщики и арматурщики на зарплату от 200 тысяч рублей.
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