07 февраля 2024

Курганцев зовут строить оборонный завод по ремонту танков за 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, россия, армия, танк, Т-72БМ, сбойка,  stock
Курганцев зовут строить завод по ремонту бронетанковой техники в Ростовской области Фото:

Жителям Курганской области предлагают работать бетонщиками, арматурщиками и монтажники при строительстве автобронетанкового ремонтного завода в Ростовской области. Информация о наборе работников размещена на сайте с вакансиями.

«Tребуются бетонщики, армaтурщики и монтажники железно-бетонных конструкций для строитeльства и pеконструкции обoрoнного завода городе Камeнск-Шaxтинский Pостoвcкой области. Вахта: 60/30 дней. Заработная плата от 200 000 рублей», — указано в описании вакансий.

Работникам предоставляется трехразовое бесплатное питание и проживание в новом вагон-городке. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают в новом вагон-городке спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Всем сотрудникам компенсируется покупка билетов до пяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что на дочке «Курганмашзавода» в Волгограде, где ремонтируют бронемашины, назвали самые востребованные профессии. В их число вошли сварщики, слесари и наладчики станков с программным управлением. Работникам готовы платить зарплаты от 100 тысяч рублей. Также сообщалось, что разработчику защиты для курганских БМП-3 требуются испытатели. В НИИ Стали сотрудникам готовы платить от 98 тысяч рублей в месяц.

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Жителям Курганской области предлагают работать бетонщиками, арматурщиками и монтажники при строительстве автобронетанкового ремонтного завода в Ростовской области. Информация о наборе работников размещена на сайте с вакансиями. «Tребуются бетонщики, армaтурщики и монтажники железно-бетонных конструкций для строитeльства и pеконструкции обoрoнного завода городе Камeнск-Шaxтинский Pостoвcкой области. Вахта: 60/30 дней. Заработная плата от 200 000 рублей», — указано в описании вакансий. Работникам предоставляется трехразовое бесплатное питание и проживание в новом вагон-городке. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают в новом вагон-городке спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Всем сотрудникам компенсируется покупка билетов до пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на дочке «Курганмашзавода» в Волгограде, где ремонтируют бронемашины, назвали самые востребованные профессии. В их число вошли сварщики, слесари и наладчики станков с программным управлением. Работникам готовы платить зарплаты от 100 тысяч рублей. Также сообщалось, что разработчику защиты для курганских БМП-3 требуются испытатели. В НИИ Стали сотрудникам готовы платить от 98 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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