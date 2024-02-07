Курганцев зовут строить оборонный завод по ремонту танков за 200 тысяч рублей

08 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Курганцев зовут строить завод по ремонту бронетанковой техники в Ростовской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Жителям Курганской области предлагают работать бетонщиками, арматурщиками и монтажники при строительстве автобронетанкового ремонтного завода в Ростовской области. Информация о наборе работников размещена на сайте с вакансиями. «Tребуются бетонщики, армaтурщики и монтажники железно-бетонных конструкций для строитeльства и pеконструкции обoрoнного завода городе Камeнск-Шaxтинский Pостoвcкой области. Вахта: 60/30 дней. Заработная плата от 200 000 рублей», — указано в описании вакансий. Работникам предоставляется трехразовое бесплатное питание и проживание в новом вагон-городке. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают в новом вагон-городке спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Всем сотрудникам компенсируется покупка билетов до пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на дочке «Курганмашзавода» в Волгограде, где ремонтируют бронемашины, назвали самые востребованные профессии. В их число вошли сварщики, слесари и наладчики станков с программным управлением. Работникам готовы платить зарплаты от 100 тысяч рублей. Также сообщалось, что разработчику защиты для курганских БМП-3 требуются испытатели. В НИИ Стали сотрудникам готовы платить от 98 тысяч рублей в месяц.

Жителям Курганской области предлагают работать бетонщиками, арматурщиками и монтажники при строительстве автобронетанкового ремонтного завода в Ростовской области. Информация о наборе работников размещена на сайте с вакансиями. «Tребуются бетонщики, армaтурщики и монтажники железно-бетонных конструкций для строитeльства и pеконструкции обoрoнного завода городе Камeнск-Шaxтинский Pостoвcкой области. Вахта: 60/30 дней. Заработная плата от 200 000 рублей», — указано в описании вакансий. Работникам предоставляется трехразовое бесплатное питание и проживание в новом вагон-городке. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают в новом вагон-городке спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Всем сотрудникам компенсируется покупка билетов до пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на дочке «Курганмашзавода» в Волгограде, где ремонтируют бронемашины, назвали самые востребованные профессии. В их число вошли сварщики, слесари и наладчики станков с программным управлением. Работникам готовы платить зарплаты от 100 тысяч рублей. Также сообщалось, что разработчику защиты для курганских БМП-3 требуются испытатели. В НИИ Стали сотрудникам готовы платить от 98 тысяч рублей в месяц.