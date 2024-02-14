Общество Работа Курганцев зовут строить тоннель в Подмосковье за 140 тысяч рублей 15 февраля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 + Строителям тоннеля в Видном готовы платить более 140 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Курганской области приглашают строить автодорожный тоннель в Подмосковье. За вахту готовы платить от 140 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайт с популярными объявлениями. «Требуются рабочие на строительство автодорожного тоннеля в город Видное. Вахта: 60\30. Заработная плата от 140 000 рублей», — говорится в вакансии. Вахтовикам предоставляется проживание, питание и спецодежда. Работодатель оплачивает проезд до места работы. Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить оборонный завод по ремонту танков в Ростовской области. Tребуются бетонщики, армaтурщики и монтажники. Работникам готовы платить от 200 тысяч рублей. Жителей Курганской области приглашают строить автодорожный тоннель в Подмосковье. За вахту готовы платить от 140 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайт с популярными объявлениями. «Требуются рабочие на строительство автодорожного тоннеля в город Видное. Вахта: 60\30. Заработная плата от 140 000 рублей», — говорится в вакансии. Вахтовикам предоставляется проживание, питание и спецодежда. Работодатель оплачивает проезд до места работы. Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить оборонный завод по ремонту танков в Ростовской области. Tребуются бетонщики, армaтурщики и монтажники. Работникам готовы платить от 200 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям