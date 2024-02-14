14 февраля 2024

Курганцев зовут строить тоннель в Подмосковье за 140 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Стокгольма. Швеция.ЛГБТ, транспорт, инфраструктура, автомобильный тоннель
Строителям тоннеля в Видном готовы платить более 140 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Жителей Курганской области приглашают строить автодорожный тоннель в Подмосковье. За вахту готовы платить от 140 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайт с популярными объявлениями.

«Требуются рабочие на строительство автодорожного тоннеля в город Видное. Вахта: 60\30. Заработная плата от 140 000 рублей», — говорится в вакансии.

Вахтовикам предоставляется проживание, питание и спецодежда. Работодатель оплачивает проезд до места работы.

Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить оборонный завод по ремонту танков в Ростовской области. Tребуются бетонщики, армaтурщики и монтажники. Работникам готовы платить от 200 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области приглашают строить автодорожный тоннель в Подмосковье. За вахту готовы платить от 140 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайт с популярными объявлениями. «Требуются рабочие на строительство автодорожного тоннеля в город Видное. Вахта: 60\30. Заработная плата от 140 000 рублей», — говорится в вакансии. Вахтовикам предоставляется проживание, питание и спецодежда. Работодатель оплачивает проезд до места работы. Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить оборонный завод по ремонту танков в Ростовской области. Tребуются бетонщики, армaтурщики и монтажники. Работникам готовы платить от 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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