Курганцев зовут строить тоннель в Подмосковье за 140 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают строить автодорожный тоннель в Подмосковье. За вахту готовы платить от 140 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайт с популярными объявлениями.
«Требуются рабочие на строительство автодорожного тоннеля в город Видное. Вахта: 60\30. Заработная плата от 140 000 рублей», — говорится в вакансии.
Вахтовикам предоставляется проживание, питание и спецодежда. Работодатель оплачивает проезд до места работы.
Ранее URA.RU писало, что курганцев зовут строить оборонный завод по ремонту танков в Ростовской области. Tребуются бетонщики, армaтурщики и монтажники. Работникам готовы платить от 200 тысяч рублей.
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