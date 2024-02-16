Общество Мишустин поручил создать Национальную базу генетической информации 16 февраля 2024 в 21:57 Размер текста - 17 + По поручению Мишустина, созданием базы займется Министерство науки и высшего образования РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации. Постановление должно быть выполнено до 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ приводит сайт официальных правовых актов. «Мишустин поручил до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации», — говорится в документе . Созданием и эксплуатацией базы займется Министерство науки и высшего образования РФ. Ранее сообщалось, что в России по программе развития генетических технологий создадут базу генетической информации. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в ней будут сосредоточены научные исследования по актуальным и приоритетным направлениям для страны. На развитие генетических технологий будет выделено 127 млрд рублей. Уточняется, что в реализации программы должны принять участие Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Санкт-Петербургский государственный университет и МГУ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации. Постановление должно быть выполнено до 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ приводит сайт официальных правовых актов. «Мишустин поручил до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации», — говорится в документе. Созданием и эксплуатацией базы займется Министерство науки и высшего образования РФ. Ранее сообщалось, что в России по программе развития генетических технологий создадут базу генетической информации. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в ней будут сосредоточены научные исследования по актуальным и приоритетным направлениям для страны. На развитие генетических технологий будет выделено 127 млрд рублей. Уточняется, что в реализации программы должны принять участие Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Санкт-Петербургский государственный университет и МГУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям