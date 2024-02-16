Мишустин поручил создать Национальную базу генетической информации

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Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, мишустин михаил
По поручению Мишустина, созданием базы займется Министерство науки и высшего образования РФ Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации. Постановление должно быть выполнено до 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ приводит сайт официальных правовых актов.

«Мишустин поручил до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации», — говорится в документе. Созданием и эксплуатацией базы займется Министерство науки и высшего образования РФ.

Ранее сообщалось, что в России по программе развития генетических технологий создадут базу генетической информации. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в ней будут сосредоточены научные исследования по актуальным и приоритетным направлениям для страны. На развитие генетических технологий будет выделено 127 млрд рублей. Уточняется, что в реализации программы должны принять участие Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Санкт-Петербургский государственный университет и МГУ.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации. Постановление должно быть выполнено до 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ приводит сайт официальных правовых актов. «Мишустин поручил до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации», — говорится в документе. Созданием и эксплуатацией базы займется Министерство науки и высшего образования РФ. Ранее сообщалось, что в России по программе развития генетических технологий создадут базу генетической информации. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в ней будут сосредоточены научные исследования по актуальным и приоритетным направлениям для страны. На развитие генетических технологий будет выделено 127 млрд рублей. Уточняется, что в реализации программы должны принять участие Минздрав, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Санкт-Петербургский государственный университет и МГУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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