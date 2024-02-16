Полицейские спасли екатеринбурженку от желания отдать мошенникам 700 тысяч рублей. Видео

Мошенники хотели забрать у екатеринбурженки 700 тысяч рублей

17 февраля 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Полтора часа сотрудники полиции и служащие банка объясняли женщине, что ее пытаются обмануть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 73-летняя женщина хотела обналичить весь свой депозит — 700 тысяч в банке — и отдать их мошеннице, которая представилась невестой ее сына. Служащие банка вызвали полицейских, которые объяснили пенсионерке, что ее пытаются обмануть. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга. «Полицейские Екатеринбурга предотвратили попытку хищения 700 тысяч рублей у горожанки 1950 года рождения. Для этого наряду ППСП, сотруднику уголовного розыска, а также банковским работникам пришлось полтора часа уговаривать пенсионерку не переводить деньги незнакомке», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте». Придя в банк, женщина постоянно говорила по телефону, что смутило сотрудников организации. Руководитель филиала вызвала полицейских, которые старались убедить пенсионерку в том, что ее пытаются обмануть, однако она продолжала утверждать, что все в порядке. Только после того, как сотрудники МВД взяли телефон и поговорили с девушкой самостоятельно, пострадавшая поняла, что ее пытаются обмануть. Девушка, представившаяся Анастасией, заявляла, что является невестой сына пенсионерки. Якобы 23 февраля должна была пройти свадьба, и поэтому женщина должна дать девушке 700 тысяч рублей. Мошенница предупредила, что сыну не стоит знать о подарке иначе «не получится сюрприз». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 73-летняя женщина хотела обналичить весь свой депозит — 700 тысяч в банке — и отдать их мошеннице, которая представилась невестой ее сына. Служащие банка вызвали полицейских, которые объяснили пенсионерке, что ее пытаются обмануть. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга. «Полицейские Екатеринбурга предотвратили попытку хищения 700 тысяч рублей у горожанки 1950 года рождения. Для этого наряду ППСП, сотруднику уголовного розыска, а также банковским работникам пришлось полтора часа уговаривать пенсионерку не переводить деньги незнакомке», — говорится в группе ведомства «ВКонтакте». Придя в банк, женщина постоянно говорила по телефону, что смутило сотрудников организации. Руководитель филиала вызвала полицейских, которые старались убедить пенсионерку в том, что ее пытаются обмануть, однако она продолжала утверждать, что все в порядке. Только после того, как сотрудники МВД взяли телефон и поговорили с девушкой самостоятельно, пострадавшая поняла, что ее пытаются обмануть. Девушка, представившаяся Анастасией, заявляла, что является невестой сына пенсионерки. Якобы 23 февраля должна была пройти свадьба, и поэтому женщина должна дать девушке 700 тысяч рублей. Мошенница предупредила, что сыну не стоит знать о подарке иначе «не получится сюрприз».