При обстреле Пантелеймоновки в ДНР погибла девочка

17 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Из-за обрушения здания в Пантелеймоновке пострадали дети Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле ВСУ Пантелеймоновки в ДНР обрушилось здание, в результате чего погибли четыре человека, включая 14-летнюю девочку. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. «В результате варварского обстрела н. п. Пантелеймоновка произошло обрушения дома», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате обрушения погибли три человека, среди которых была девочка 2009 года рождения. Шевченко также рассказал, что четыре человека получили ранения, среди них — девочка 10-и лет. Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра. Тогда был зафиксирован обстрел населенного пункта Пантелеймоновка, на который упали пять снарядов.

При обстреле ВСУ Пантелеймоновки в ДНР обрушилось здание, в результате чего погибли четыре человека, включая 14-летнюю девочку. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. «В результате варварского обстрела н. п. Пантелеймоновка произошло обрушения дома», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате обрушения погибли три человека, среди которых была девочка 2009 года рождения. Шевченко также рассказал, что четыре человека получили ранения, среди них — девочка 10-и лет. Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра. Тогда был зафиксирован обстрел населенного пункта Пантелеймоновка, на который упали пять снарядов.