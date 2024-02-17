При обстреле Пантелеймоновки в ДНР погибла девочка

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Следственный комитет РФ на месте обстрела в центре Донецка. Донецк, ДНР, донецк, последствия, днр, ск
Из-за обрушения здания в Пантелеймоновке пострадали дети Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При обстреле ВСУ Пантелеймоновки в ДНР обрушилось здание, в результате чего погибли четыре человека, включая 14-летнюю девочку. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

«В результате варварского обстрела н. п. Пантелеймоновка произошло обрушения дома», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате обрушения погибли три человека, среди которых была девочка 2009 года рождения. Шевченко также рассказал, что четыре человека получили ранения, среди них — девочка 10-и лет.

Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра. Тогда был зафиксирован обстрел населенного пункта Пантелеймоновка, на который упали пять снарядов.

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При обстреле ВСУ Пантелеймоновки в ДНР обрушилось здание, в результате чего погибли четыре человека, включая 14-летнюю девочку. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. «В результате варварского обстрела н. п. Пантелеймоновка произошло обрушения дома», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате обрушения погибли три человека, среди которых была девочка 2009 года рождения. Шевченко также рассказал, что четыре человека получили ранения, среди них — девочка 10-и лет. Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра. Тогда был зафиксирован обстрел населенного пункта Пантелеймоновка, на который упали пять снарядов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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