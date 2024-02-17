Путина поздравили с победой над ВСУ в Авдеевке

Fox News: Путин одержал победу в Авдеевке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир
Fox News отметил заслугу Путина в освобождении Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россию поздравили с освобождением Авдеевки. Телеканал Fox News сообщил, что операция по освобождению Авдеевки является крупной победой президента РФ Владимира Путина.

«Вывод войск рассматривается как крупная победа президента России Владимира Путина и самая крупная с тех пор, как Россия захватила город Бахмут в мае 2023 года», — передает Fox News. В статье подчеркивается, что этот шаг поспособствует укреплению морального духа России.

Ранее в газете The Wall Street Journal писали, что освобождение Россией Авдеевки после многомесячного штурма представляет собой крупнейшую победу президента Владимира Путина. Отмечается, что на поле боя инициатива находится у РФ, так как у ВСУ не хватает солдат и вооружения после неудачного контрнаступления в 2023 году.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россию поздравили с освобождением Авдеевки. Телеканал Fox News сообщил, что операция по освобождению Авдеевки является крупной победой президента РФ Владимира Путина. «Вывод войск рассматривается как крупная победа президента России Владимира Путина и самая крупная с тех пор, как Россия захватила город Бахмут в мае 2023 года», — передает Fox News. В статье подчеркивается, что этот шаг поспособствует укреплению морального духа России. Ранее в газете The Wall Street Journal писали, что освобождение Россией Авдеевки после многомесячного штурма представляет собой крупнейшую победу президента Владимира Путина. Отмечается, что на поле боя инициатива находится у РФ, так как у ВСУ не хватает солдат и вооружения после неудачного контрнаступления в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...