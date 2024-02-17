Россию поздравили с освобождением Авдеевки. Телеканал Fox News сообщил, что операция по освобождению Авдеевки является крупной победой президента РФ Владимира Путина.
«Вывод войск рассматривается как крупная победа президента России Владимира Путина и самая крупная с тех пор, как Россия захватила город Бахмут в мае 2023 года», — передает Fox News. В статье подчеркивается, что этот шаг поспособствует укреплению морального духа России.
Ранее в газете The Wall Street Journal писали, что освобождение Россией Авдеевки после многомесячного штурма представляет собой крупнейшую победу президента Владимира Путина. Отмечается, что на поле боя инициатива находится у РФ, так как у ВСУ не хватает солдат и вооружения после неудачного контрнаступления в 2023 году.
Россию поздравили с освобождением Авдеевки. Телеканал Fox News сообщил, что операция по освобождению Авдеевки является крупной победой президента РФ Владимира Путина. «Вывод войск рассматривается как крупная победа президента России Владимира Путина и самая крупная с тех пор, как Россия захватила город Бахмут в мае 2023 года», — передает Fox News. В статье подчеркивается, что этот шаг поспособствует укреплению морального духа России. Ранее в газете The Wall Street Journal писали, что освобождение Россией Авдеевки после многомесячного штурма представляет собой крупнейшую победу президента Владимира Путина. Отмечается, что на поле боя инициатива находится у РФ, так как у ВСУ не хватает солдат и вооружения после неудачного контрнаступления в 2023 году.