Россиян призвали уезжать из Шри-Ланки из-за домогательств в отношении туристов

Посольство РФ в Коломбо призвало россиян покинуть Шри-Ланку из-за домогательств

18 февраля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

На Шри-Ланке участились случаи домогательств в отношении граждан Фото: Алена Полозова © URA.RU Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) призвало россиян, постоянно живущих на острове, покинуть государство. Причиной тому послужили участившиеся случаи домогательств в отношении граждан РФ. «В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале диппредставительства. Ранее три россиянки пожаловались на сексуальные домогательства со стороны персонала отеля в населенном пункте Хабарадува. В связи с этим между работниками и проживающим на территории Шри-Ланки гражданином РФ произошла драка.

Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) призвало россиян, постоянно живущих на острове, покинуть государство. Причиной тому послужили участившиеся случаи домогательств в отношении граждан РФ. «В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале диппредставительства. Ранее три россиянки пожаловались на сексуальные домогательства со стороны персонала отеля в населенном пункте Хабарадува. В связи с этим между работниками и проживающим на территории Шри-Ланки гражданином РФ произошла драка.