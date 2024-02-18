Россиян призвали уезжать из Шри-Ланки из-за домогательств в отношении туристов

Посольство РФ в Коломбо призвало россиян покинуть Шри-Ланку из-за домогательств
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Шри-Ланка, станция, жд вокзал
На Шри-Ланке участились случаи домогательств в отношении граждан Фото:

Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) призвало россиян, постоянно живущих на острове, покинуть государство. Причиной тому послужили участившиеся случаи домогательств в отношении граждан РФ.

«В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале диппредставительства.

Ранее три россиянки пожаловались на сексуальные домогательства со стороны персонала отеля в населенном пункте Хабарадува. В связи с этим между работниками и проживающим на территории Шри-Ланки гражданином РФ произошла драка.

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Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) призвало россиян, постоянно живущих на острове, покинуть государство. Причиной тому послужили участившиеся случаи домогательств в отношении граждан РФ. «В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале диппредставительства. Ранее три россиянки пожаловались на сексуальные домогательства со стороны персонала отеля в населенном пункте Хабарадува. В связи с этим между работниками и проживающим на территории Шри-Ланки гражданином РФ произошла драка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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