Симоньян в разговоре с Бастрыкиным призвала уменьшить сроки за посты в Telegram

19 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян в разговоре с Александром Бастрыкиным призвала уменьшить срок за публикации постов в Telegram Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала главу СК РФ Александра Бастрыкина уменьшить уголовные сроки осужденным за публикацию и распространение негативных постов в соцсетях. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «И мы с ним (Александром Бастрыкиным — прим. URA.RU) говорили о том, что нужна не гуманизация правосудия, а <…> справедливизация правосудия. Потому что, конечно, то, что творится сейчас и все больше бросается в глаза в последнее время, это к справедливости имеет очень мало отношения. <…> И это вопрос — законодательства, это вопрос нашего уголовного кодекса», — подчеркнула Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». Речь в основном шла о неоправданно больших сроках для россиян за посты в Telegram. В ходе разговора Симоньян также озвучила мысли о неоправданно маленьких сроках за убийство. Особенно это странно смотрится на контрасте со сроками за посты в соцсетях, добавила глава RT. Симоньян напомнила о приговорах соратников телеведущей Ксении Собчак. Журналистка Александра Баязитова и бывший коммерческий директор холдинга Собчак «Осторожно медиа» Кирилл Суханов получили сроки больше, чем дают за убийство. Соратники Собчак были обвинены в вымогательстве за блок негативных публикаций в Telegram. Хамовнический суд Москвы ранее огласил приговор Суханову. Он получил 7,5 года колонии. Дело касается вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Команда вымогала деньги у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала главу СК РФ Александра Бастрыкина уменьшить уголовные сроки осужденным за публикацию и распространение негативных постов в соцсетях. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «И мы с ним (Александром Бастрыкиным — прим. URA.RU) говорили о том, что нужна не гуманизация правосудия, а <…> справедливизация правосудия. Потому что, конечно, то, что творится сейчас и все больше бросается в глаза в последнее время, это к справедливости имеет очень мало отношения. <…> И это вопрос — законодательства, это вопрос нашего уголовного кодекса», — подчеркнула Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». Речь в основном шла о неоправданно больших сроках для россиян за посты в Telegram. В ходе разговора Симоньян также озвучила мысли о неоправданно маленьких сроках за убийство. Особенно это странно смотрится на контрасте со сроками за посты в соцсетях, добавила глава RT. Симоньян напомнила о приговорах соратников телеведущей Ксении Собчак. Журналистка Александра Баязитова и бывший коммерческий директор холдинга Собчак «Осторожно медиа» Кирилл Суханов получили сроки больше, чем дают за убийство. Соратники Собчак были обвинены в вымогательстве за блок негативных публикаций в Telegram. Хамовнический суд Москвы ранее огласил приговор Суханову. Он получил 7,5 года колонии. Дело касается вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Команда вымогала деньги у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram.