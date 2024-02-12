Бывшему коммерческому директору Собчак дали 7,5 года колонии по делу «Ростеха»

Хамовнический суд Москвы огласил приговор бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову. Он получил 7,5 года колонии. Дело касается вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Суд приговорил Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы „Ростеха“ Чемезова», — заявили по итогу заседания. Об этом сообщает РИА Новости. Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые также являются фигурантами дела, получили по семь лет.
Следствие считает, что команда вымогала деньги у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram. Суханов был задержан при получении 800 тысяч рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты свою вину отрицают. Собчак заявляла, что не имеет отношения к фигурантам, так как они занимались своим проектом.
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