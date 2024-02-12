Бывшему коммерческому директору Собчак дали 7,5 года колонии по делу «Ростеха»

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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Кирилл Суханов отправлен в колонию на 7,5 года за вымогательство 11 миллионов рублей Фото:

Хамовнический суд Москвы огласил приговор бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову. Он получил 7,5 года колонии. Дело касается вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Суд приговорил Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы „Ростеха“ Чемезова», — заявили по итогу заседания. Об этом сообщает РИА Новости. Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые также являются фигурантами дела, получили по семь лет.

Следствие считает, что команда вымогала деньги у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram. Суханов был задержан при получении 800 тысяч рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты свою вину отрицают. Собчак заявляла, что не имеет отношения к фигурантам, так как они занимались своим проектом.

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Хамовнический суд Москвы огласил приговор бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову. Он получил 7,5 года колонии. Дело касается вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. «Суд приговорил Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы „Ростеха“ Чемезова», — заявили по итогу заседания. Об этом сообщает РИА Новости. Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые также являются фигурантами дела, получили по семь лет. Следствие считает, что команда вымогала деньги у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram. Суханов был задержан при получении 800 тысяч рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты свою вину отрицают. Собчак заявляла, что не имеет отношения к фигурантам, так как они занимались своим проектом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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