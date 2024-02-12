Бывшему коммерческому директору Собчак дали 7,5 года колонии по делу «Ростеха»

12 февраля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Кирилл Суханов отправлен в колонию на 7,5 года за вымогательство 11 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хамовнический суд Москвы огласил приговор бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову. Он получил 7,5 года колонии. Дело касается вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. «Суд приговорил Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы „Ростеха“ Чемезова», — заявили по итогу заседания. Об этом сообщает РИА Новости. Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые также являются фигурантами дела, получили по семь лет. Следствие считает, что команда вымогала деньги у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram. Суханов был задержан при получении 800 тысяч рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты свою вину отрицают. Собчак заявляла, что не имеет отношения к фигурантам, так как они занимались своим проектом.

Хамовнический суд Москвы огласил приговор бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову. Он получил 7,5 года колонии. Дело касается вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. «Суд приговорил Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы „Ростеха“ Чемезова», — заявили по итогу заседания. Об этом сообщает РИА Новости. Бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые также являются фигурантами дела, получили по семь лет. Следствие считает, что команда вымогала деньги у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram. Суханов был задержан при получении 800 тысяч рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты свою вину отрицают. Собчак заявляла, что не имеет отношения к фигурантам, так как они занимались своим проектом.