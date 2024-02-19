Mash: после взрыва на заводе под Саратовом три человека в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
На заводе в Саратовской области произошел взрыв, трое пострадали, передает Mash Фото:

Трое человек получили термические ожоги после взрыва на металлургическом заводе в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщает Mash. Трое человек пострадали, они отправлены в реанимацию.

«Один из пострадавших получил 75% ожога тела — всем троим проводится противошоковая терапия. Обстоятельства происшествия уточняются», — передают авторы канала. По предварительной версии причиной взрыва послужила детонация газа при проведении работ. Остальные сотрудники завода успешно эвакуированы, на месте работают экстренные службы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое человек получили термические ожоги после взрыва на металлургическом заводе в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщает Mash. Трое человек пострадали, они отправлены в реанимацию. «Один из пострадавших получил 75% ожога тела — всем троим проводится противошоковая терапия. Обстоятельства происшествия уточняются», — передают авторы канала. По предварительной версии причиной взрыва послужила детонация газа при проведении работ. Остальные сотрудники завода успешно эвакуированы, на месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...