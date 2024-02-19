Mash: после взрыва на заводе под Саратовом три человека в реанимации

На заводе в Саратовской области произошел взрыв, трое пострадали, передает Mash
Трое человек получили термические ожоги после взрыва на металлургическом заводе в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщает Mash. Трое человек пострадали, они отправлены в реанимацию.
«Один из пострадавших получил 75% ожога тела — всем троим проводится противошоковая терапия. Обстоятельства происшествия уточняются», — передают авторы канала. По предварительной версии причиной взрыва послужила детонация газа при проведении работ. Остальные сотрудники завода успешно эвакуированы, на месте работают экстренные службы.
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