Венгрия поддержала 13-й пакет санкций против России

19 февраля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия согласилась на новый пакет санкций против РФ Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России. Евросоюз смог договориться со страной в соответствии с ее интересами. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России», — подчеркнул Петер Сийярто во время заседания в Брюсселе. Оно опубликовано в соцсетях министра. Он добавил, что Евросоюз смог договориться с венгерской стороной, исключив все детали, противоречащие интересам страны. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее выступал против поддержки нового пакета ограничительных мер против России. Также Венгрия изначально была негативно настроена против предоставления нового пакета помощи Украины, однако спустя время Орбан пошел на уступки и снял вето на запрет.

Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России. Евросоюз смог договориться со страной в соответствии с ее интересами. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России», — подчеркнул Петер Сийярто во время заседания в Брюсселе. Оно опубликовано в соцсетях министра. Он добавил, что Евросоюз смог договориться с венгерской стороной, исключив все детали, противоречащие интересам страны. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее выступал против поддержки нового пакета ограничительных мер против России. Также Венгрия изначально была негативно настроена против предоставления нового пакета помощи Украины, однако спустя время Орбан пошел на уступки и снял вето на запрет.