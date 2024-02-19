Байден намерен ввести новые санкции против РФ из-за смерти Навального*

19 февраля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил о дополнительных антироссийских санкциях Фото: Официальный сайт президента Украины США рассматривают возможность введения новых санкций против России на фоне смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность дополнительных санкций», — заявил Джо Байден. Его слова приводит ТАСС. Также президент США заявил, что надеется на одобрение Конгрессом выделения дополнительной помощи Украине. Однако он уточнил, что не уверен в таком исходе. О смерти Навального стало известно 16 февраля. Предварительно, у него оторвался тромб. Сейчас проводится судмедэкспертиза для выяснения обстоятельств. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

США рассматривают возможность введения новых санкций против России на фоне смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность дополнительных санкций», — заявил Джо Байден. Его слова приводит ТАСС. Также президент США заявил, что надеется на одобрение Конгрессом выделения дополнительной помощи Украине. Однако он уточнил, что не уверен в таком исходе. О смерти Навального стало известно 16 февраля. Предварительно, у него оторвался тромб. Сейчас проводится судмедэкспертиза для выяснения обстоятельств. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов