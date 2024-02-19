Байден намерен ввести новые санкции против РФ из-за смерти Навального*

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден заявил о дополнительных антироссийских санкциях Фото:

США рассматривают возможность введения новых санкций против России на фоне смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность дополнительных санкций», — заявил Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

Также президент США заявил, что надеется на одобрение Конгрессом выделения дополнительной помощи Украине. Однако он уточнил, что не уверен в таком исходе.

О смерти Навального стало известно 16 февраля. Предварительно, у него оторвался тромб. Сейчас проводится судмедэкспертиза для выяснения обстоятельств.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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США рассматривают возможность введения новых санкций против России на фоне смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность дополнительных санкций», — заявил Джо Байден. Его слова приводит ТАСС. Также президент США заявил, что надеется на одобрение Конгрессом выделения дополнительной помощи Украине. Однако он уточнил, что не уверен в таком исходе. О смерти Навального стало известно 16 февраля. Предварительно, у него оторвался тромб. Сейчас проводится судмедэкспертиза для выяснения обстоятельств. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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