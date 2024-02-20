Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом

Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время обеспечить все школы России высокоскоростным интернетом. Об этом он заявил в ходе совещания по программе капремонта школ.
«Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», — сообщил президент в ходе совещания. Трансляция ведется на канале «Россия 24».
Путин также потребовал уделить пристальное внимание обеспечению безопасности школ. Кроме того, президент призвал создать современную образовательную среду при капремонте школ.
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