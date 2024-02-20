20 февраля 2024

Путин поручил обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин провел совещание по программе капремонта в школах РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время обеспечить все школы России высокоскоростным интернетом. Об этом он заявил в ходе совещания по программе капремонта школ.

«Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», — сообщил президент в ходе совещания. Трансляция ведется на канале «Россия 24».

Путин также потребовал уделить пристальное внимание обеспечению безопасности школ. Кроме того, президент призвал создать современную образовательную среду при капремонте школ.

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Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время обеспечить все школы России высокоскоростным интернетом. Об этом он заявил в ходе совещания по программе капремонта школ. «Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», — сообщил президент в ходе совещания. Трансляция ведется на канале «Россия 24». Путин также потребовал уделить пристальное внимание обеспечению безопасности школ. Кроме того, президент призвал создать современную образовательную среду при капремонте школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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