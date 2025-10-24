Пьянов объяснил неожиданное повышение ставок банками

Банки традиционно повышают процентные ставки по вкладам в преддверии Нового года, напомнил Пьянов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Банки к концу 2025 года начали повышать ставки по вкладам. Как объяснил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, это традиционная практика перед Новым годом и связана она с повышенной конкуренцией и спросом в преддверии праздников.

«Воспринимайте это как начало предновогодних предложений с учетом высшей конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который в четвертом квартале каждый год происходит», — сказал Пьянов в разговоре с РБК. По его словам, кредитные организации ежегодно запускают специальные программы для привлечения новых вкладов, реагируя на привычное увеличение активности клиентов в конце года.

Ранее в ВТБ сообщили, что с октября банк повысит процентную ставку по депозитам до 15% годовых для всех клиентов, а для держателей пакетов услуг «Прайм» и «Привилегия» — по ряду предложений до 16% годовых. По данным рынка, аналогичные действия предприняли и другие крупные банки, включая Сбербанк и Газпромбанк.

