Пьянов объяснил неожиданное повышение ставок банками
Банки традиционно повышают процентные ставки по вкладам в преддверии Нового года, напомнил Пьянов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Банки к концу 2025 года начали повышать ставки по вкладам. Как объяснил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, это традиционная практика перед Новым годом и связана она с повышенной конкуренцией и спросом в преддверии праздников.
«Воспринимайте это как начало предновогодних предложений с учетом высшей конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который в четвертом квартале каждый год происходит», — сказал Пьянов в разговоре с РБК. По его словам, кредитные организации ежегодно запускают специальные программы для привлечения новых вкладов, реагируя на привычное увеличение активности клиентов в конце года.
Ранее в ВТБ сообщили, что с октября банк повысит процентную ставку по депозитам до 15% годовых для всех клиентов, а для держателей пакетов услуг «Прайм» и «Привилегия» — по ряду предложений до 16% годовых. По данным рынка, аналогичные действия предприняли и другие крупные банки, включая Сбербанк и Газпромбанк.
Схожее повышение ставок уже наблюдалось в сентябре 2025 года: тогда ВТБ, МКБ и «Дом.РФ» также внедряли депозиты под 15–16% годовых на фоне конкурентной борьбы за клиентов. В этот период часть банков, напротив, понижали процентные ставки по накопительным счетам, что вызывало недовольство вкладчиков. Эксперты тогда советовали отдавать предпочтение срочным вкладам с фиксированной ставкой.
